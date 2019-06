Inversión en Tecnología vs Inversión Recursos Humanos en los PACS

Ayer el Centro de Caldas de Reis, era noticia porque se acababa de implantar el nuevo sistema telemático para gestionar la citas. SI bien celebramos que se invierta en novedades tecnológicas que favorezcan el derecho a la intimidad ( esto es lo que consigue este sistema, pasar a consulta sin que tu nombre suene a voz y platillo en la sala de espera) ,también nos gustaría que se pusiera el mismo empeño en favorecer la seguridad de la población en casos de urgencias vitales, como las que se produjeron ayer y que coincidieron en el tiempo, haciendo que un equipo se trasladara a atender a una persona inconsciente fuera del centro de salud, mientras que la única médica que quedaba en el centro tuvo que enfrentarse sola a una reacción alérgica a la picadura de un abeja, tan grave que obligó a regresar a la enfermera al centro, mientras el otro paciente era trasladado al hospital, acompañado sólo por el médico.

Ayer hubo "suerte", se cumplieron los servicios mínimos, ambos pacientes estaban cerca, y la enfermera pudo “multiplicarse” y ayudar a atender a los 2 pacientes, pero no siempre es así, los PACs cubren varios ayuntamientos y muchos de ellos alejados de los centros. Las situaciones de urgencia vital pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, siendo nuestro equipos los primeros en acudir y actuar.

Somos conscientes que el Riesgo Cero no existe, pero nos vemos demasiadas veces en situaciones límite dónde nos faltan manos, que no podemos asumir la responsabilidad de estar callados ante la falsa imagen de seguridad que el SERGAS trata de dar, sabiendo que no hay nada más decepcionante para un profesional que estar preparado para realizar una buena atención sanitaria y no poder hacerla por falta de recursos.

Lo sucedido ayer en Caldas constata la necesidad de equipos completos (un médico una enfermera) que llevamos reclamando desde hace más de año y una de las razones por las que los PAC estamos en huelga.

Pacs en Pie de Guerra