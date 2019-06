Ni olvido, ni perdón.

Meses atrás quizá no me hubiese planteado escribir sobre el terrorismo etarra por lo controvertido del tema. Pero el hecho de que últimamente se viertan tantas y tan diversas opiniones al respecto tras la entrevista concedida por Arnaldo Otegui a la TVE en el programa La Noche en 24 Horas, me ha hecho pensar que por qué no podria yo expresar la mía.

Durante muchos años fui acumulando en mi retina al igual que muchos españoles esas imágenes que nos llegaban a través de los medios y, donde sin trampa ni cartón, nos mostraban la cruda realidad de cuerpos desmembrados y tirados en la calle donde se apreciaba la violencia que teñía de rojo las aceras y, que a pesar de una sábana que les cubría se adivinaba lo injusto y cruel de aquellos asesinatos. Imposible es olvidar la tristeza que nos invadía y que a pesar del paso del tiempo perdura en nuestras mentes. Todavía retumban en mi tímpano aquellos gritos de dolor y desesperación que se escuchaban tras el paso de aquellos que hicieron del asesinato, del horror, su modo de vida.

Y no, no estoy "estirando el chicle del pasado", es usted Sr Otegui el que se lo tragó y se le ha olvidado que lo ha masticado. Es usted cuando dice "siento de corazón haber generado más dolor del necesario o del que teníamos derecho a causar" quien hace que el "perdón sea objeto de discusión" ya que no, Sr Otegui, no tenían ustedes ningún derecho a hacer lo que hicieron y verlo a usted justificándose hace que se me revuelva el alma.

En algunos instantes de su entrevista ha conseguido que se me hiele la sangre al decir que "podría mantenerse la organización armada, podría haberse producido y seguir produciéndose" porque a mi me resultan esas palabras una amenaza y, como decía mi abuela, "la zorra puede cambiar de pelo pero nunca de mañas" y sabiendo de usted y sus antecedentes no me tranquiliza en absoluto escucharle, ya que puede resultar que "cambien nuevamente la estrategia" si lo ven necesario y mucho me temo que no le temblará el pulso.

Rememora usted al lehendakari López cuando dice que todas las víctimas necesitan "memoria, reparación, dignidad y justicia" y esto nunca será posible mientras usted y personas como usted sigan haciendo lo que yo entiendo como insultar mi inteligencia al hablar. Todos somos víctimas de su barbarie Sr. Otegui, todos los que todavía lloramos al recordar aquellos asesinatos que ETA cometía.

Dice usted con cierto orgullo que es el único ciudadano europeo absuelto por el Tribunal Supremo de Estrasburgo, pero en realidad ha sido condenado en España por pertenencia a banda armada y por secuestro, el orgullo he de portarlo yo, que nunca he tenido que reivindicar nada asesinando, como lo han hecho ustedes.

He tenido a través de la entrevista conocimiento de su libro, ese que escribió en prisión y que se llama "El tiempo de las luces". ¿Sabe cuándo llegaron esas luces para mi y para muchos que piensan como yo? El día que la democracia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado desgastaron a ETA y consiguieron lo que ahora tenemos, porque por mucho que quiera usted colgarse la medalla de ese mérito, no la tiene y no es merecedor en ningún caso de ella.

Espero de verdad que un día podamos pasar página y dejar atrás esos asesinatos, esa violencia pero no será para que usted pueda dormir tranquilo, será porque con las mismas armas que usamos hasta ahora, conseguiremos que los 307 atentados sin resolver por fin se aclaren, para que puedan descansar sus familias y lleven a quienes los cometieron a prisión.

Ni olvido, ni perdón.