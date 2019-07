¿Por qué la Administración tiene miedo a negociar con los trabajadores?

Este miércoles los representantes de cada uno de los Pacs del área sanitaria Pontevedra-Salnés se han reunido en el Cs de la Parda para una vez más durante este largo proceso de huelga, discutir sobre el estado de la negociación y planes a seguir en las próximas semanas. Los miembros de esta área y que forman parte del comité de huelga han informado e intercambiado opiniones con el resto de compañeros.

La situación es la siguiente:

Desde hace meses el SERGAS no se ha puesto en contacto con el Comité de huelga. El 14 de mayo ha sido solicitada una reunión con el Conselleiro y con la Consellería y no tenemos noticias. De hecho, el comité ha realizado un referendum donde, por mayoría de los trabajadores, la propuesta del sergas ha sido rechazada y no nos han llamado para nuevas negociaciones. La opción ganadora fue la de solicitar una mediación al AGA (consello galego de relaciones laborales) y hace unas semanas hemos recibido la negativa del sergas a aceptar dicha mediación (para logra la mediación las dos partes en conflicto deben estar de acuerdo).

La semana pasada el comité de huelga se reunió en Santiago para ver qué paso sería el siguiente ante esta negativa y falta de noticias por parte del SERGAS.

Por parte de un sindicato, se pone encima de la mesa negociar en mesa sectorial, medida a la que el resto de sindicatos y todos los representantes de las áreas se niegan con un argumento muy claro, existe un comité de huelga y es con éste con quien el sergas debe negociar. Los trabajadores lo dejaron muy claro en una de las asambleas, es el comité de huelga quien debe negociar. Se pidió hace meses a las OOSS que no firmaran en mesa sectorial nada que no fuera aprobado por los trabajadores, y ellos asumieron este compromiso.

En la reunión de hoy los trabajadores quieren que se transmita al SERGAS nuestra voluntad de negociar y, que continuaremos en huelga hasta que los puntos pendientes no se resuelvan. Insisten en que la negociación ha de ser con el Comité de Huelga que incluye trabajadores. Los trabajadores estamos cansados que se utilice el argumento de "que ya hemos conseguido muchas puntos", no queremos migajas, no nos basta un uniforme nuevo y una cena más en las guardias de 24 horas, no hemos llegado hasta aquí para esto.

Instan al sergas a que acepte la mediación, teniendo en cuenta que la Directora General de RR.HH. no ha conseguido poner fin a este conflicto. Solicitan al Comité de Huelga se pida la dimisión de la Directora.



Seguiremos desde Pacs en Pie de Guerra en esta huelga y :

- presentaremos alegaciones a esa resolución del AGA.

- continuaremos denunciando en prensa los incumplimiento de mínimos.

- llevando los reportes de todas estas deficiencias a los organismos competentes, por ej : Inspección de trabajo, fiscalía de guardia etc

- informando a Salud Laboral del estado en el que se está trabajando, es decir, asumiendo aumento de población en muchas zonas y con menos recursos humanos., lo que provoca una sobrecarga y un estrés añadido.

Mientras tanto las gerencias se ven obligadas a pedir a los trabajadores que hagan más horas ( desde hace años los profesionales de PACS colaboraban) para poder conceder vacaciones a otros profesionales, la respuesta de la mayoría es obvia estamos en huelga, arreglen este coflicto y hablamos. Empiezan a ser habituales las guardias en los diversos PACS sin algún facultativo, no solo, incumpliendo los servicios mínimos establecidos, si no, mermando la calidad asistencial de los pacientes que acuden a las urgencias extrahospitalarias y sobrecargando a los profesionales.

Es importante recordar que los PACS asumen todas aquellas consultas de la mañana que no son atendidas y que los pacientes deciden que no pueden esperar, ahora además una parte importante de consultas de pediatría ante la deficiencia de especialistas, aumento de pobalción en las zonas de veraneo . Atención en domicilio en las zonas donde no existe el HADO, etc ..



María Almón

Representante de Pacs en Pie de guerra área de Pontevedra Salnés