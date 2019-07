Peor que ETA

La violencia sexual contra la mujer es un hecho y un problema de enormes dimensiones que, por desgracia, va a peor. Por más que algunos quieran darle la vuelta y hablar de violencia, a secas, el tema no admite discusión, porque hay una agresividad del hombre hacia la mujer con agresiones físicas y sexuales evidentes solo por el hecho de ser mujeres y que, cada vez, se agrava más.

Casos como los de la manada ya no son excepciones. Se repiten, y corremos el riesgo de que se propaguen de forma incontrolada. Acabamos de conocer otros dos casos en Manresa y no sabemos cuántos más ha habido que no se han denunciado por la estigmatización de la víctima y el miedo al qué dirán.

Lo que sí sabemos con exactitud, es que desde que se tiene estadísticas, han muerto ya tantas mujeres a manos los hombres como los muertos a manos de ETA. Lo segundo nos horroriza y llegó a ser durante mucho tiempo en el principal problema para la sociedad española. El primero no tanto, y todavía hay gente que, de alguna forma, justifica las agresiones sexuales y culpan a las mujeres de ello por ir provocando.

La mujer de hoy no es la de hace cincuenta años, ha madurado, se ha liberado y es independiente en todos los sentidos. Sobre todo en el aspecto sexual. Se relaciona con quien quiere y cuando quiere. El hombre, por el contrario, sigue viendo a la mujer como un objeto de deseo sexual, como el objeto que puede utilizar a su antojo cuando le convenga. Por eso, cuando se ven rechazados actúan con la violencia, porque no entienden que las mujeres son libres de elegir lo que quieran.

En nuestra sociedad sigue existiendo una cultura machista de la violación, basada en mitos y creencias falsas, que responsabiliza en muchos casos a la víctima o resta importancia al delito, y que perpetúa esta forma de humillar y dominar a las mujeres.

Tenemos que asumir que detrás de cada violación y agresión sexual está el machismo rancio que aún subsiste en buena parte de nuestra sociedad y contra eso tenemos que luchar todos, no solo los poderes públicos y las leyes. Seremos una sociedad sana cuando a la vista de uno de estos actos bárbaros, no quede nadie que piense "es que van provocando".