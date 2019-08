Retomando unas palabras escritas hace como un año, me animo a volver a escribir sobre la protección de los datos personales.

Transcurren los meses desde la aprobación del GDPR europeo y dedico esfuerzos y tiempo en redactar contratos informativos con cada cliente persona física a quien emitiré una factura con la que, como autónomo unipersonal, recaudaré el IVA, hago gestiones previas para poder enviar información a un posible cliente a quien puede interesarle un servicio que ofrezco y mantengo mi sistema informático ordenadito y disponible por si alguien me pide una rectificación. Un día observo como, en las proximidades de la residencia de un familiar, aparecen cuatro cámaras del tipo usado para la videovigilancia, acompañadas de sus cartelitos-tipo indicando que te encuentras en un área videovigilada, sin datos concretos del titular o de la empresa que la gestiona, naturalmente.

Las cámaras están instaladas en la vía pública con el objetivo de filmar la vía pública, concretamente: las tres aceras que rodean a un local comercial con frente a tres calles. Están fijadas al voladizo de los pisos de las viviendas de planta primera, ya que se trata de un edificio de viviendas como tantos en el centro de la ciudad. Por los vecinos averiguo que los ha instalado el propietario del local, aparentemente, para evitar pintadas.

Como quiera que, por experiencia profesional, sé que no se pueden instalar cámaras que graben la vía pública y se supone que la imagen es un dato personal protegido por nuestro famoso GDPR europeo, me dirijo a las autoridades para ver si alguien con uniforme le indica al propietario que, amablemente, las retire sin entrar en más conflictos.

Como no sé de qué autoridad depende este asunto, en primer lugar llamo a la comisaría, y pregunto si de quien depende este tipo de instalaciones. La persona que me atiende no me interpreta bien y me indica que eso me lo instala cualquier empresa de seguridad … Aclaro que lo que me interesa saber es de quien depende el control y vigilancia de esas instalaciones pues estoy viendo … lo que estoy viendo.

Tras algunas preguntas sobre la localización me indica que tengo que hablar con la Policía Local.

Tras un par de llamadas al 092 … y consultas internas …, se me indica que debo llamar a … la Subdelegación del Gobierno.

Ya decidido a llegar al fondo del asunto, pues el tema ya va tardando, y con algo de tiempo libre, busco el teléfono de esa institución y consigo llegar a hablar con una persona que muestra conocer el tema. Efectivamente, me confirma que la imagen es un dato personal protegido y que la videovigilancia en la vía pública es algo muy restringido, y me dice que me va a facilitar la dirección web de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) para que entre allí … y formule una denuncia … . Que tengo que aportar fotos y que a la vista de lo que exponga ellos decidirán si envían a la policía …

¡En fin! No será necesario aclarar que no lo he hecho.

Sé que las sanciones no son bajas y no entiendo porqué se fuerza la confrontación entre los vecinos cuando se supone que hay un estamento público que nos controla y regula estos casos.

Se ve que no es así.

Después de unas cervezas viendo un partido de fútbol, me voy con unos amigos a tomar "la penúltima" a un local donde ocasionalmente actúan grupos musicales. Ese día tocaban un cantante y un guitarrista. Éramos como diez personas, contándonos a todos. Me voy a marchar. Me dicen: "Venga, invito a otra". Digo "Vale, si tocan una de RHCP". Y van los del grupo y se ponen a tocar By the way … que me gusta especialmente. Acepto la invitación y me pongo a cantar. No canto precisamente bien … pero me animo. El caso es que, acabando la canción, recibo un mensaje en el móvil. Otro amigo que me dice: "¡Qué! ¡Lo estás dando todo … ! Jejeje" Y yo respondo: "¿Cómo?" "¡Que te estoy oyendo por el Facebook del local! Jajaja Pásalo bien".

Si hay algún letrero o algo en el local … debe estar camuflado. Y en cualquier caso, una cosa es la videovigilancia y otra hacer streaming de una actuación. Y, para rematarla, incluir a los clientes.

Como un par de semanas después, en otro local no muy lejos del anterior (una de las ventajas de Pontevedra: nada está muy lejos), otra actuación musical "de familia". Animado por la música acabo bailando con una y otra amiga. El local es tan pequeño que una pareja bailando ya ocupa la mitad del aforo. Muy divertido y el grupo tocaba bien. Me gustan este tipo de espectáculos pequeños con músicos jóvenes, … o viejos … o alternativos … o amateurs. Hay muchas cosas interesantes y no necesito escuchar a los Rolling para pasármelo bien.

El caso, esta vez, es que, al día siguiente estaba invitado a una churrascada en casa de un amigo. Y según voy llegando, no tardan ni cinco minutos en mostrarme los vídeos … que ya habían compartido por un grupo de guasap … de la actuación del día anterior … que estaban colgados en la web del local … de aquel grupo con el que estuve bailando … conmigo y mis parejas en primer plano.

Otra vez, el local emitía en streaming al grupo, a los clientes, a la decoración …

En el tiempo pasado entre estas cosas y el día de hoy, he podido escuchar un debate en una radio francesa entre gente del mundo de la economía, del que la conclusión fue que los datos personales son el petróleo del siglo XXI.

Y en otra emisora, ahora inglesa y de alcance mundial, pude escuchar afirmar a un alto cargo de Google que ellos nunca se habían beneficiado de los datos personales de los usuarios (también se escuchó el asombro del periodista que lo entrevistaba).

Más recientemente, la noticia en un periódico, de que a Facebook le confirmaban una multa de unos cien millones de dólares por el escándalo de Cambridge Analytica. Ya saben: que una empresa compró los datos personales de los usuarios de Facebook para vender análisis a partidos políticos (no solo a Trump). Lo curioso es que la multa era por no haber informado a sus accionistas (los de Facebook) de esa operación con la que, según la sentencia, introducían un riesgo en el valor de su acción … . Esto me recuerda a cuando a Al Capone lo metieron en la cárcel por … defraudar impuestos.

Los móviles ya vienen, por defecto, con reconocimiento de huella dactilar, … como si sus fabricantes y gestores tuvieran la autoridad que tienen los cuerpos de seguridad del estado.

China ya está calificando el comportamiento cívico de sus ciudadanos por su uso de internet (notas, números, que reflejan un buen o mal comportamiento cívico, con los que se les identifica en función de cual sea su uso de internet). En China (y supongo que en más lugares) se reconoce, detecta y localiza a un determinado ciudadano que esté presente en un determinado lugar de una ciudad, desplazando a una patrulla a su lado, regularmente, en cinco minutos. Esto ya lo ha hecho, en directo, otro periodista.

No hay nada de lo que preocuparse porque no tenemos nada que ocultar, ¿verdad?

Y aquí tenemos el GDPR … y su aplicación. Y a los autónomos redactando contratos para facturar cien euros.

Aunque los hechos que narro son anécdotas, su trascendencia es grave y Pontevedra es un lugar demasiado pequeño para que los problemas cotidianos se resuelvan interponiendo denuncias. Igual que creo que les pagamos a los parlamentarios para que hagan su trabajo y, por lo bien que cobran, si no lo hacen que sigan en vacaciones hasta que lo consigan, creo que pagamos la administración del estado para que regule, informe, controle y ordene, así sean estas cosas que cuento, sean los ruidos nocturnos, las terrazas, los horarios o tantas cosas de convivencia diaria, porque, enfrentar a los vecinos con denuncias de por medio, le hará la vida más fácil a la administración, pero en lo que se traduce entre la gente es en crispación.

Un recuerdo para mi amigo Alexandre.

Felipe Lariño Noia