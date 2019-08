Mejorable campaña de socios del Pontevedra CF

Como socio nº 402 de la grada de Preferencia quisiera dar mi opinión en relación a la nueva Campaña de Socios 2019/2020 que se ha iniciado recientemente y en la que deseo resaltar la reincidencia en una serie de errores que se repiten año tras año y que tienen como consecuencia final no conseguir enganchar a la afición en la medida que sería deseable. El Club muestra una inoperancia preocupante con un tema tan sensible y que se repite sin que nadie parezca darle la importancia que se merece, que es toda.

La principal preocupación de cualquier club como el caso del Pontevedra Cf es conseguir una masa social lo más amplia posible para dar el apoyo que los jugadores demandan. Es evidente que el Pontevedra Cf lleva muchas temporadas sin tener una masa social acorde a la categoría de este Club. Que asista una media de 3.000 personas (siendo generosos) en los últimos años en un campo de 12.000 indica que algo no está funcionando.

Para invertir esta situación se debería mimar a los aficionados para conseguir su fidelidad con su asistencia al estadio dándole facilidades como, por ejemplo, abonos más asequibles. Aunque pueden presumir de llevar varios años con los abonos congelados (los abonados + no hemos sido tan afortunados), se percibe insuficiente. Ese es el punto en el que el Consejo de Administración podría haberse lucido y con una pequeña rebaja, casi testimonial, hubiese reflejado que el socio sí le importa al Pontevedra Cf y posiblemente sus ingresos por este concepto apenas se hubiesen desviado y por el contrario la afluencia al estadio mejoraría sustancialmente.

Realmente no se percibe que haya dentro del organigrama del Club una sección que se preocupe por realizar una Campaña de Socios ilusionante. Sintiéndolo mucho, no es creíble el eslogan escogido "Lo más importante eres tú". Para que fuese así, me permito sugerir algunos puntos sensibles claramente mejorables:

Supresión de carnet baby e infantil. Tratándose de fidelizar el futuro, estos abonos no tienen sentido. Aparte las arcas del Club apenas lo notaría.

Para atraer nuevos socios hay que bajar los precios y no esperar que los socios le hagan el trabajo sucio al Club incentivándolos con descuentos si les traen nuevas incorporaciones.

Las minusvalías para el abono bonificado no se puede limitar solo a "incapacidad laboral total". Se debería ampliar a minusvalías reconocidas, al menos, con el 33%. El Pontevedra Cf tiene que ser un Club generoso con estas personas que desean formar parte de su masa social y hacer honor, por una vez, al eslogan escogido este año. Ya bastante tienen con sobrellevar su desgracia.

El Club debe tener una persona responsable al frente de algo tan trascendente como es el Socio y que rinda las cuentas pertinentes.

Se precisaría contratación o voluntariado para patear por bares y negocios diversos de Pontevedra que ofrezca ventajas a los dueños (socio protector). La SD Compostela, sin ir más lejos, lo ha puesto en marcha.

Victoriano Villanueva Acuña