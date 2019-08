Sospechas de los técnicos de Hacienda (Gestha) sobre los autónomos. Piden la derogación del régimen de módulos

Como ya es conocido por todos, en estos últimos meses muchos empresarios han recibido cartas de la AEAT en la que se hace una comparativa de los datos económicos y tributarios declarados por la empresa, respecto a los que corresponden al sector económico y segmento de contribuyentes equiparables.

Las cartas no requieren respuesta, tal como se indica en las mismas: "esta carta es una mera comunicación, por lo que no debe contestar, enviar documentación, ni justificar el importe de los datos que se desprenden de sus declaraciones, ni de los abonos que pueden existir en sus cuentas bancarias". "Simplemente le trasladamos la información de que dispone la Agencia Tributaria", pero ha generado un gran revuelo y ha dado lugar a múltiples quejas de colectivos, asesores fiscales, gestores administrativos, etc.

Los autónomos siguen estando en el punto de mira de la AEAT por sus declaraciones. Así pues, el último informe publicado hace unos días por los técnicos de Hacienda (Gestha) ha dado más que hablar, ya que según indican en el mismo, resulta sospechoso que casi la mitad de los autónomos declaren entre 8.000 euros y 12.000 euros menos que asalariados y pensionistas, lo que les lleva a la conclusión de que la mitad de los autónomos, declara ganar menos de 12.000 euros anuales (por lo que se encontrarían en el colectivo de los "mileuristas"), y de esta manera los empleados estarían cobrando más que el propio autónomo.

"La incongruencia entre la rentabilidad declarada por el negocio y la contratación del personal se aprecia al comparar los casi 150.000 autónomos con beneficios de casi 22.000 euros y entre 3 y 5 empleados, frente a los más de 13.000 empresarios con beneficios de casi 46.000 euros y más de 20 empleados."

En dicho informe se destaca que "al comparar las estadísticas del IRPF correspondientes a la serie histórica, se observa que el diferencial entre las rentas declaradas por unos y otros se ha ido ensanchando ininterrumpidamente y de forma bastante significativa desde 1993, aumentando la brecha en la última década desde 2008 a 2017 en 1.343 euros respecto de lo que declara el profesional y empresario en Estimación Directa y 3.979 euros respecto del empresario en Estimación Objetiva no agropecuaria, con un aumento máximo de la brecha en la Comunidad de Madrid de 5.328 euros en esta década."

Por ello, Gestha reclama a la AEAT medidas como prevención al fraude fiscal y a la economía sumergida:

Generalizar el envío de cartas informativas a los autónomos que estén por debajo de las ratios de la media de su sector económico en el territorio y, a continuación, inicie las investigaciones pertinentes a aquellos que evidencien mayores señales de fraude y no hayan presentado declaraciones complementarias.

