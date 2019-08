La poesía musical rinde culto a la patrona de la provincia

Este domingo finalizaron las fiestas en honor a la Patrona de la Provincia. A las 21 horas, siete corales, con sus voces, rindieron homenaje a todos los visitantes de esta ciudad, llena de conflicto de intereses.

En la plaza de la Herrería, cada coral hizo extender sus armonías en tres intervenciones musicales. Las numeramos por orden de su presencia. Coral Alameda Fogar do Maior, Bella Helenes, Voces Amigas de Mourente, Coral Helénica del Liceo Casino, Coral del Chopo, Coral Airiños de Campelo y Coral Polifónica de Salcedo.

¡Disfrutamos con su canto, con su poesía!

El encargado del guion es por turnos. Este año recayó en Manuel Fernández "alias EL GUAPO". Hay algunas discrepancias sobre su hermosura; todos reconocen su gran talento en estos eventos.

Paseando por nuestra plaza "Da ferrería", Manuel Antonio Pintos está atento a todos los preparativos. Lo abordamos.

- Don Manuel, ¿qué piezas van a compartir en este evento? ¿Cuál es la finalidad de la coral que usted dirige?

"La primera pieza es un compendio de nuestra música gallega: "Veloi Vai"; conmemora nuestras raíces musicales: pandeiretadas, gaita y usos en su evolución en los tiempos. La segunda "El cóndor pasa"; una balada musical con tintes de western, al estilo de John Balan. La tercera "La Tierra"; un canto a la naturaleza con tintes latinos.

- ¿Cómo define usted la música, cómo la siente, qué sentido tiene dentro de nuestra sociedad?

"Cada persona siente la música de distinta manera. Un miembro de nuestra coral, gaditano, lo plasmó en un ensayo en Pontevedra-Expulsados. Su autor es Manu Conesa":

"En el lugar donde se esconden los sueños, los deseos, las vivencias, las fantasías y locuras vividas o no. En el sitio donde buscarnos si nos perdemos, o el lugar que buscamos para poder hacerlo. Todo ello y más que no enumero, se encuentra envuelto en la banda sonora de la música que cada uno lleva muy adentro.

La música, acentúa y hace explotar los sentimientos en colores imposibles de pintar, parte cristales blindados en mil pedazos para volverlos a unir en una sinfonía sin final. Rompe el corazón y lo une para hacernos llorar, reír, bailar y viajar a mundos internos sin necesidad de billete de ida o vuelta para poder regresar.

La música, que toca lo intocable que es el alma, haciéndola superar cualquiera de los sentidos para convertirse en uno de ellos, consiguiendo con su magia superar en ocasiones al resto.

La música, sin edades para ser vivida, sin calendario posible para su degustación. Pues, es tu banda sonora de vida, para otros ya lo fue, y para todos los que vengan y beban o coman sus frutos, será fundamental y vital alimentarse de ella.

Este mágico sentido no entiende de razas, no se sumerge en inconveniencias de sexos, no disimula su falta de afecto a la insulsa o efímera belleza y no se vende a cualquier precio, pues como el sol, todo forma parte del mismo universo.

Director, gran consuelo para el resto de tu nación, responsable voluntario del cetro de tu vocación, rey sin trono definido si no es por el corazón y sin prestar para ello, tu prodigiosa voz. (Manuel Antonio Pintos). ¿Cuándo tu reino se llena dando lugar a la más bella creación?

Yo, siendo a veces nada más que un mero espectador, concluyo al decir que la máquina que sostiene a gran parte de la magia de la vida, solo se hace funcionar cuando todos encajáis, cuando todo empasta, cuando todo es unión, cuando nadie se desmarca, cuando todos en uno se funden para dar lugar al más profundo de los misterios aún sin resolver. Que, para mí, no es otro que el amor, y que solo en la música de una manera singular y única se contrasta, se enmarca y sin egoísmos, siempre se regala y que nadie de ella escapa.

¡viva la música!"

Creemos que todo está esclarecido. Gracias a usted, a Manú Conesa y a su coral. Fueron una parte de la alegría en la despedida del festejo de la Virgen de la Peregrina.

* Amigos de las Corales Musicales.