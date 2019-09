Himno do Cerponzóns CF

Cando na Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzóns soubemos que se ía a construír un novo campo de fútbol pensamos que era un bo momento de crear un himno que identificase o noso equipo e que se fixese público coa celebración de unha efemérides de importancia, neste caso a celebración do Milenario da Parroquia.

Así llo fixemos saber ao presidente e directiva do primeiro equipo de fútbol, comentámoslle a nosa idea e pedimos a súa autorización para levar acabo este traballo, desde o primeiro momento foi do seu agrado a nosa proposta e dixéronnos que adiante.

O primeiro que fixemos foi buscar quen podía facernos o himno, a nosa idea era que tiña que ser algún veciño da parroquia, dado que temos persoas musicalmente cualificadas para poder facer ese traballo.

E este traballo recaeu en Enrique Alvite e Adrián Saavedra, dous músicos con grande experiencia para poder levar a cabo a nosa ilusión.

Dixémoslle a Enrique Alvite que buscabamos un himno para o Cerponzóns CF, un himno que fose símbolo acústico que identificase o noso equipo de fútbol.

Fómoslle comentando, dado que Enrique sería o autor da letra, que queriamos un himno onde se identificase o nome do equipo e a parroquia.

Tamén que se nomease a afección, que se reflectise a capacidade de loita e nobreza do equipo, o desexo de vitoria e por suposto que se fixese referencia á historia do equipo e todos aqueles xogadores que pasaron polo noso querido club.

Enrique tomou nota e compuxo un himno harmónico e á vez melódico con certo carácter de desfile e que fose sinxelo para facilitar a súa memorización.

Logo de realizar este traballo, tocoulle a quenda a Adrián Saavedra, el encargouse dos arranxos para batería, baixo, guitarras e teclados.

Adrián Saavedra tamén levou o peso da produción de estudo, facendo os arranxos e partes, ademais levou a responsabilidade da gravación.

Para dar a coñecer o himno a todas as persoas seguidoras do club pedimos a colaboración ao Concello de Pontevedra, o cal faría as xestións oportunas para a realización de copias do himno do Cerponzóns CF, que serán entregadas a todos os socios do club.

Desde a asociación de veciños quixemos que a inauguración do himno formase parte das celebracións que estamos levando a cabo durante o ano do Milenio da Parroquia de Cerponzóns.

Agora coa colaboración do Concello de Pontevedra e da man do responsable de coordinación do área do rural Alberto Oubiña e da concelleira responsable da parroquia Pilar Comesaña podemos comunicar a todas as persoas socias, simpatizantes e veciñas e veciños en xeral, que o vindeiro domingo día 29 o himno será realidade é poderán ter unha gravacion gratuíta cada socio do Cerponzóns CF.

Comenzará a entrega da copia do himno os socios do club media hora antes do partido de fútbol.

LETRA DO HIMNO :

Entoando este himno doume conta

que me late o corazón con moita forza

Cerponzóns ti es un club de campións

e por iso che cantamos con paixón.

Chan do monte tes recordos de valor,

de orgullo exemplo e tesón,

arroupado por esta grande afección,

que eu levo sempre no meu corazón.

Cerponzóns Cerponzóns sentimento de equipo gañador.

Cerponzóns Cerponzóns que te entregas coma ninguén,

porque sentes o fulgor de levar a camiseta con honor.

Entoando este himno doume conta

que me late o corazón con moita forza

Cerponzóns ti es un club de campións

e por iso che cantamos con paixón.

Cerponzóns Cerponzóns sentimento de equipo gañador.

Cerponzóns Cerponzóns que te entregas coma ninguén,

porque sentes o fulgor de levar a camiseta con honor.

Cerponzóns Cerponzóns sentimento de equipo gañador.

Cerponzóns Cerponzóns que te entregas coma ninguén,

porque sentes o fulgor de levar a camiseta con honor.

Cerponzóns ti es un club de campións.

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS O CHEDEIRO DE CERPONZÓNS