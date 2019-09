Ence y el Puerto de Marín

Por fin, después de la ardua y larga batalla legal en la que la fábrica de Ence en Lourizán está inmersa, y que puede llevar a su desaparición, por fin, repetimos, el Puerto de Marín y Ría de Pontevedra se pronuncia a favor de la presencia y apoyo a la fábrica. Lo dábamos por hecho, pero bien está que se hayan pronunciado. Porque Ence es pasado, presente y del Puerto de Marín.

Hace largos años ya que Ence se edificó a la vera del Puerto para, en el momento oportuno, aprovechar la cercanía y comenzar a exportar su pasta de papel por vía marítima. En aquellos "lejanos" tiempos era el mercado nacional el que mandaba, y la mayoría de su producción salía por vía terrestre.

A finales del siglo XX el Puerto de Marín fue protagonista de grandes importaciones de madera de eucalipto para la pastera; en los años posteriores Ence apostó por la madera gallega, llegando a obtener y conseguir la enorme influencia que ahora tiene en el sector forestal de nuestra tierra (80.000 familias para un ingreso total de 300 millones/año; 10.500 hectáreas de cultivo forestal).

Y apostó también Ence por la exportación de su producto. ¡Por el Puerto de Marín! Actualmente, Ence carga cerca de 450.000 toneladas al año (60% del capítulo "mercancía general convencional"). El Puerto recibe una media de 100 barcos anuales, lo que significa un movimiento de 14.300 camiones, aproximadamente.

Entre estiba, consignatario, personal de fábrica y tripulación de buques, estamos hablando de una ocupación laboral de 20 personas en cada descarga, y 120 movimientos de camión.

Es importante resaltar también la instalación especial con la que cuenta el Puerto, que no es otra que la AWT (All Weather Terminal). Esta Terminal es la única en el sur de Europa, y coloca a Marín a la altura de puertos como Rotterdam, Ámsterdam y algunos más, en cuanto a agilidad operativa se refiere. Hace que el Puerto de Marín sea uno de los referentes a nivel internacional.

Un puerto no sólo ha de ser un nudo de comunicación con el exterior. Un puerto, además, tiene que ser un referente para la comunidad donde se encuentre situado, y debe velar por los intereses de sus trabajadores y su entorno. Un puerto debe acoger todo el sistema industrial que se desarrolle a su alrededor. Como posibles clientes, sí, pero también como una idea propia de comunidad y servicio, como motor y facilitador de una posible, y cierta, expansión económica de su comarca.

Con esta idea, no podemos olvidar que Ence sostiene 5.200 familias, de las cuales 2.700 son contratistas de área industrial, logística y transporte. Que Ence aporta el 28% del PIB de Pontevedra. Y que Ence se había comprometido a unas inversiones de 350 millones durante los próximos 5 años.

¿Mas argumentos, Sr. Masa?

No me queda otra que tacharle de "ignorante", quizá mentiroso sea muy fuerte. Pero usted ha escrito que "ENCE mantén un proceso produtivo contrario aos criterios de eficiencia no uso da auga" y que Ence utiliza "combustión de aceites usados". Demasiados grupos ecologistas han tenido que callar por todo lo que Ence respeta en medidas ambientales. Y usted, no sé por quién pagado, miente, o "ignora". Y la ignorancia de la razón no le eximirá, nunca, de la propia razón. Apúntelo.



Agustín Nogueira

Vicepresidente de la Plataforma de Apoyo a la Industria en la Comarca de Pontevedra