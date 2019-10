¿Por qué me presento a las elecciones generales como cabeza de lista por Pontevedra? ¿Por qué abandono una zona de confort como alcaldesa de Marín con tres mayorías absolutas y 15 concejales de 21 en las elecciones de mayo? ¿Por qué me atrevo a tomar el testigo de una persona que es una institución política en la provincia y en España como Ana Pastor? Son buenas preguntas. Y sí, yo también me las he hecho.

Principalmente porque creo que en la vida y en política a veces hay que dar un paso al frente. Cuando crees que puedes aportar algo y ser útil, cuando la situación hace que tus compañeros miren hacia ti y cuando el estado de las cosas se ha enquistado de tal forma que hay que probar soluciones nuevas, ahí es cuando toca dar un paso al frente.

Como muchos otros vecinos de la provincia he asistido como espectadora a todo ese circo en el que se ha convertido en los últimos meses la formación de Gobierno en España. Para una municipalista como yo, para una alcaldesa, resulta difícil de entender qué obstáculos insalvables, qué egos gigantes o qué cálculos políticos y electoralistas nos han llevado hasta aquí.

Quiero recordar que todos los municipios de España están constituidos desde el mes de junio, con gobierno y funcionando. Cada uno con su ideología, con sus partidos de gobierno y con sus decisiones ha echado a andar tratando de hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué eso no ha ocurrido en el Gobierno de España?

La situación es más sangrante si se tienen en cuenta los desafíos a los que se enfrenta el país: desaceleración económica, Brexit, aranceles de Estados Unidos… En general, noticias preocupantes para el empleo. Todo ello aderezado con una deuda de 700 millones de Sánchez a todos los gallegos que ningún socialista de Pontevedra se ha atrevido a criticar.

De hecho, en la provincia sufrimos proyectos paralizados o en stand by como la supresión del peaje de Vigo a Redondela, la circunvalación de Pontevedra o el nudo de Bomberos de la capital... Todos sabíamos que echaríamos de menos a Ana Pastor como ministra de Fomento. Lo que no sabíamos es que lo haríamos tan pronto.

Así que vuelvo al principio… ¿Por qué me presento? Porque tengo experiencia en invertir mi tiempo en mejorar la vida de mis vecinos, en gestionar y en escuchar. Lo contrario a eso ya saben lo que es: ir a votar por tercera vez en tres años porque algunos, pensando sólo en sí mismos, prefieren unas nuevas elecciones. Ni España ni la provincia de Pontevedra se merecen algo así. Por eso, precisamente, es por lo que me presento.