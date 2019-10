Lo que no dicen las estadísticas

Leía hace unos días una frase en el Twitter del Plan Director de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra que decía: "¡No somos la solución pero ayudaremos a conseguirla!" haciendo referencia al acoso escolar, mostrando una seria preocupación no menos seria que el problema en cuestión que con su trabajo abordan y que con dedicación y formación buscan contribuir a solventar. Esto me llevó a pensar que normalmente en los medios leemos las escandalosas y negativas cifras de casos de acoso que suceden en nuestro entorno y si bien es importante no dejar de preocuparse por los aún muchos sucesos que se siguen dando, quizá no contemplamos reconocerles que de no ser por ellos, por los formadores de Plan Director de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, serían muchísimas más la cifras negativas de las estadísticas.

Estoy plenamente convencida de que sus charlas han llegado a muchas cabecitas y corazones y esos pequeños se han visto influidos positivamente por estos hombres y mujeres, educadores uniformados, que trabajan a favor de la sociedad y muestran a los pequeños que la violencia no solventa nada y que su respeto al prójimo debe prevalecer sobre todas las cosas.

Serán muchos los que habrán reflexionado y el mensaje que les llega a través de estas personas, de estos Guardias Civiles y Policías, les habrá hecho frenar alguna conducta inapropiada y dar un paso atrás para no convertirse en acosadores. Muchos serán también los que habrán aprendido a no ser testigos silenciosos y dejar de ser el público que necesitan los acosadores para llevar a cabo su "obra".

Otros se habrán visto identificados como víctimas y siguiendo los consejos que les dieron habrán puesto en conocimiento de los adultos lo que les sucede impulsados quizá por esa sensación de protección que da el no sentirse solos.

Por ello aunque no se haya alcanzado la cifra 0 creo que merecen que se mencione que gracias a su labor se han evitado muchos más casos.

No podemos pasar de soslayo tampoco el hecho de que estas personas también tratan temas como el alcohol y drogas, violencia de género, bandas juveniles, redes sociales y sus peligros... Y también en estos otros ámbitos y no solo en lo referente al acoso hay cifras silenciosas que se refieren al resultado de sus charlas, que a buen seguro han evitado algún mal y sirvieron para que aumentase la cautela y precaución por parte de los menores.

En definitiva como ciudadana y madre agradecer su labor y ayuda para y por el bienestar de nuestro futuro ya que de todos es sabido que está ahora mismo en manos de nuestros hijos y de ellos dependerá todo.