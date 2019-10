Que se queden con el muerto

Del día de ayer me quedo con una imagen. Nueve nietos de un fascista al frente mientras las nietas del mismo fascista van un paso por detrás. Al puro estilo 'siete novias para siete hermanos'. Ellos mandan, ellas obedecen.

Y entre tanta corbata negra y tanto abrigo de paño, entre tanto águila y tanta utilización del rojo y el amarillo; entre tanta altivez y desprecio a la democracia; entre tanta mala educación negando un saludo a quien en ese momento a mi sí me representa como ministra; entre todo tan rancio, yo me he sentado en el sofá con una copa de vino.

Sí, hoy he brindado por mi abuela y por todas las abuelas que sufrieron. Y a pesar de que me sobraron el helicóptero, el cura 'tejerino' y tanta sobriedad, tanta corona y tanta bandera. A pesar de que yo lo habría dejado ya en la puerta para que sus nietísimos y nietísimas, se hicieran cargo del muerto. A pesar de eso, hoy hemos ganado una pequeña batalla.

Porque hoy, yo soy una nieta orgullosa y he podido ver que las nietas del fascista han ido detrás de un ataúd que desterraban, mientras me tomaba ese vino a la salud de mi abuela y la salud de los que como yo, hoy han sentido que España es un poco más nuestra y un poco más justa con la historia.

Que las nietísimas sigan caminando por detrás que ya nos ocuparemos nosotras de dar pasos al frente.