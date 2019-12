Un canto ao Nadal e á nosa terriña!

¡Domingo 22, de tranquilidad y espíritu Navideño! El Teatro Principal fue embrujado por la diversidad de "Panxoliñas", que, hechiceras, encandilaron a todos los asistentes.

Abordamos a Doña Blanca Blanco Fernández. Una asturiana que se enamoró de esta ciudad. Su melosa y dulce voz de soprano encandila y unifica las distintas tonalidades de la Coral Helénica Liceo Casino, bajo la magia de su director: Manuel Antonio Pintos.

"Nací en Langreo. De muy niña ya cantaba y bailaba. La música me transformaba. Estudié en el Patronato de San José, en Gijón; lo regentaba las Hnas. De La Caridad del Sagrado Corazón. En el año 1973, me casé. Mi marido fue destinado a esta ciudad y pronto me sentí en mi segunda casa. Trabajé 37 años en el Príncipe Felipe.

¡Ya establecida aquí, una compañera me invitó a participar en corales! ¡Son muchos años disfrutando del canto, de los grandes compañeros!

He estado en varias corales. Nuestro director tiene un duende de originalidad y desde hace cinco años estoy en esta Coral. Todos somos grandes compañeros y aportamos nuestro granito de arena. Hay muy buenas voces, que, unificadas, generan alegría, amistad y unidad. ¡Estamos en Navidad! Me hace revivir "la ilusión y recuerdos navideños".

¡Siempre le toca la lotería a Manuel Fernández "El Guapo"! Lleva el hilo conductor del concierto. Estuvo solemne y muy original. El primer turno La Coral Helénica Liceo Casino.

El carismático director Manuel Antonio Pintos, unificando voces, nos alegra con las siguientes panxoliñas: "La más fría noche", "Aló entre os", Un Sombreiro de Paia", "Navidad", "A la fuente del Olivo".

La Coral El Chopo, formada por personal y amigos del Complejo Hospitalario de Montecelo. Ya hace años que va compartiendo sus cantos por diferentes pueblos y países. Su director Julio Vázquez Martínez, lleva 15 años; nos ofrecen: "A Rosa rosiña", "Un Sombreiro de paia", "No Portal", "Tarantela", "Dulce Embeleso".

La Coral de Campaño, dirigida por Enrique Alberto Martínez, nos brindó hermosos villancicos de varios Países: Venezuela, Pueblo Vasco, África, Norte de Europa y una de su tierra, Orense. Un mensaje: la música une y genera amistad. "Laisse", "Uter Berri berri", "Thiuela Bab", "Por entre as silveiras", "Festejo Navidad".

El aforo del Teatro disfrutó y aplaudió a estas tres magníficas Corales, que nos llevaron, con sus armoniosas voces, a nuestros recuerdos y sueños de esperanza.

Nos hermanó con músicas de otros pueblos, de otros continentes..: "Cantando a la unidad, al Nadal". La música genera paz, relax; une y hermana. "Es el mensaje de las tres corales".

¡Un final de hermandad y espíritu navideño! Los tres directores y varios miembros de las distintas corales, uniendo sus voces bajo la batuta del joven director de la Coral de Campañó, Enrique Alberto Martínez, nos deleitan con la Navidad tradicional: "ADESTES FIDELES".

Finaliza el navideño festival con un explosivo aplauso, agradeciendo el emotivo festival navideño con un mensaje: "Unidad, amor, comprensión y fraternidad".

Fotografías: @Miguel Selas Canga.