¿Dónde pudo estudiar el hebreo que descubrió América? (Segunda parte)

(CASTO SAMPEDRO FOLGAR. Un choqueiro que se enamoró de esta ciudad, Pontevedra. "Ventum verba portat; facta historiam facit", el viento lleva las palabras; los hechos hacen historia). Será nuestra referencia para este ensayo.

Persona sencilla, no firmaba sus escritos que fueron fundamentales para esclarecer la oscuridad de nuestro patrimonio. En 1894 funda la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, recuperando parte de nuestro patrimonio arqueológico, epigráfico y heráldico. Impidió que destruyen las Ruinas de Santo Domingo, la Fuente de la Herrería, que la trasladó a los jardines que lleva su nombre. Buscó las raíces para demostrar que en esta ciudad hubo una gran comunidad hebrea, desde el siglo XIII al siglo XVII. Lo consideran como el promotor del Colón gallego, ya que recuperó del Monasterio de Poio documentos con el apellido de Colón. Hombre muy culto y gran amante de la música tradicional, "O Cancionero musical de Galicia". Animó a Castelao que siguiese con sus ingeniosos dibujos.

Este documento muestra el gran relieve que tuvo la comunidad hebrea: En 1619 en relación con el proceso de la Inquisición contra la judía Beatriz Gómez, se comunica que: "Por ser vecina de Pontevedra no la recluimos en las secretas (cárceles), porque en aquella villa es público que hay más de 200 familias de cristianos nuevos que se presumen son judaizantes y que por no serlo parece ser conveniente no prender a esta mujer".

(Ruinas de Santo Domingo – Pontevedra. Fotografía: ©Pedro Lorenzo Macías.)

Documento de principios del siglo XIV: de venta de unos terrenos de Juan Fernández da Ponte el Prior de Santo Domingo a "maestre Jaco e Calvasán judeus moradors en Pontevedra". Galvasán significa grande, rico o poderoso, custodio o guardián de la sinagoga. También pudo existir una Madrasa para los niños y un cementerio, al haber una comunidad establecida.

Los terrenos de los dominicos alcanzaban toda la alameda, los edificios de la Subdelegación del Gobierno, Bellas Artes y el Ambulatorio. Es la tercera cota más alta de nuestra ciudad. Es posible que el "Maestre Jaco" comprase los terrenos para un cementerio judío.

Don Casto Sampedro se basa en fuentes documentales como el Libro de Actas Municipales de 1573, Museo de Pontevedra, donde se recoge un foro "de un pedazo de suelo, que está en donde dizen las campanas dos xudeos, junto a la fortaleza de esta villa. Aparece otra cita en una escritura de venta del Concejo del año 1537: que está syto çerca das campás dos xudeos.

A comienzo del año 2000 una excavación en la calle Doña Tereixa se encontraron lápidas hebraicas que procedían del cementerio hebreo, y fueron usadas para construcción. Esto da por sentado que hubo una comunidad hebrea muy importante y que el cementerio judío estaba ubicado junto las Torres Arzobipales, en el eirado de Santa María. Algunos escritores lo ubicaron dentro del eirado de Santa María; desconocían los preceptos: el cementerio debe estar fuera de la ciudad a una distancia mínima de 100 metros. Según Maria Gloria de Antonio, autora "Cementerios Judíos en Galicia". Dice: los cementerios judíos gallegos cumplieron con los preceptos del Talmud.

Lampán o Campán dos xudeos se refería al cementerio judio existente en la Edad Media en Pontevedra. Desapareciendo con su expulsión en 1492. Se trata de una losa que cubre una sepultura. En nuestra ciudad existió una judería localizada entre el Parador Nacional y Santa María. Mencionan que el cementerio estaba situado cerca de las torres Arzobispales, en la explanada de Santa María, denominado eirado das

Torres. La congregación judía llegó a poseer escuelas, sinagogas y tenían sus propios tribunales de justicia.

Las Torres Arzobispais estaban sitas en frente de la imagen. Observamos una gran explanada en extramuros, donde ahora se encuentra el Gobierno Civil, La facultad de Bellas Artes y el Ambulatorio. En consecuencia, opinamos que el cementerio judío pudo estar en esta zona. (Excavando, tal vez se encuentren vestigios y cimente nuestras suposiciones).

Posiblemente en este Santuario de Las Apariciones estuvo ubicado la Sinagoga y la Madrasa. Hay vestigios en su interior de constancia su existencia antes del siglo XV, signos posiblemente hebraicos. Otro argumento: a final de esta calle estaba situada la Picota dos Xudeos.

A mano izquierda, al final, acariciando la Enfesta de San Telmo, estaba la Picota de los Xudeos. Hace meses, estaba derruida. Por documentos de los siglos XIV al XVIII, hay constancia que en nuestra ciudad hubo una gran comunidad hebrea.

Don Casto Sampedro señaló la existencia de una Picota dos Xudeos, emplazada al final de la rúa do Peso da Fariña (hoy Sor Lucía), próxima al entronque con la calle San Telmo, usada para exponer a la vergüenza pública a los reos de esa comunidad. A los delincuentes se le condenaban a muerte, a galeras, a presidio o picota. La picota era una columna de piedra, llamada rollo, donde colgaban a los presos de unos

garfios para escarnio del público. Estaba en un lugar céntrico como aviso a la comunidad judía.

En la finca de La Virgen de Las Apariciones, antes el primer del Colegio Madres Doroteas, han encontrado vestigios hebraicos. Estaba un resto de la Picota; la fotografió Don Rafael Méndez Pintos (Wladimir Dragossán).

En la Madrasa, se impartían la docencia en varias fases. Enseñanza del idioma en que encontrasen en el país residente. Memorizaban las ciencias jurídicas, la Torá, El Talmud, medicina. Usaban el método del "Canticum": memorizaban cantando. Se estudiaba astronomía y otras ciencias. Es notorio que Colón dominaba el gótico – cortesano, escritura obligada en las cortes; hablaba el romance castellano, con grandes influencias luso – galaicas.

¿Pudo tener sus primeros estudios en la Madrasa de Pontevedra, sita en la calle Sor Lucia?

Los rudimentos náuticos tal vez los adquiriese con la observación y la práctica de navegación. Una gran parte de los albergos hebreos de esta ciudad eran Mareantes (comerciaban productos de salazón por el mar). Tenían astilleros, construían naos, naves y embarcaciones. Saliendo por la Puerta de La Galea, daba paso a una grande explanada, dónde se reponían, guardaban los aparejos de pesca, de navegación.

Nuestro Hebreo pudo adquirir grandes conocimientos náuticos de sus mayores, de su observación y experiencia navegando, a remo o vela, por nuestra ría. Hasta hace unos años, nuestros marineros, pescadores adquirían experiencias sobre las mareas, cambios de tiempo y olfato de orientación marítima. Muchos, por situaciones peculiares, no pudieron estudiar, o fueron a clase unos años. Su sabiduría náutica la adquirieron con experiencia y muchos riesgos. Referencia: "Platón, Las vicisitudes de un gran marinero, Pontevedraviva".

¡Varios albergos procedía de la tribu de Leví! Unos pocos ejercían el sacerdocio; los demás, recopilaban las ciencias y las enseñaban en sus albergos. En el verano del 2018 nos visitaron 42 Israelitas, de Jerusalén. Se pusieron en contacto con nosotros.

¡Curiosidad! Tenían conocimiento de la comunidad hebrea y manifestaron que Colón pertenecía a la Tribu de Leví. ¿Cabe la posibilidad que estudiase en su albergo?

Sobre la cuna y dónde estudió nadie puede aseverar con certeza su lugar y escuela. Nos basamos en documentos de aquella época e inducimos posibles argumentos.

Pedro de Lorenzo y Macías.



Nota: Las restantes fotografías son de Pedro Lorenzo, registradas en "El Hebreo que Descubrió América".