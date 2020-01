Ventana indiscreta: Carpe Diem

Hoy me he levantado optimista, y quiero ilusionarme con que este proyecto de gobierno salga adelante. Los que pregonan a los cuatro vientos el apocalipsis, deben proceder a la lectura de las 49 páginas del programa de la coalición PSOE y Podemos. Sí, yo lo he leído punto por punto, y me gusta. Acaso no es un pacto con acento social, énfasis en el medio ambiente, apuesta por los jóvenes, la lucha contra la desigualdad, la subida de las pensiones, el incremento del IRPF a las rentas más altas...

Perdónenme que ejerza de "mal español" (dícese del ciudadano que ha sido adjetivado como malo porque no vota de acuerdo al "poder establecido"), y voy a darle el beneplácito de los 100 días al nuevo gobierno para hacer una valoración de su gestión. Reconozco que nos genera dudas, que ha habido muchas contradicciones y cambios de rumbo, que el peso de la historia en los gobiernos de coalición de los partidos de izquierda no ayuda, pero hoy es un día de esperanza.

¿Cómo conseguirán cuadrar las cuentas?. ¿Serán capaces de trabajar cohesionados?. ¿En qué acabará el acuerdo entre PSOE y ERC para propiciar la abstención?. ¿Funcionará la mesa de diálogo?. ¿Será una oportunidad para dar pasos en la solución del conflicto?

Indudablemente en estos momentos lo que ha primado es el tacticismo a corto plazo, tanto de ERC, que no quiere dar pasos en falso con el fin de conseguir liderar el gobierno de la Generalitat, y que el PSOE quería la abstención sí o sí de los republicanos. El camino estará lleno de obstáculos, pero por algo se empieza después de una situación de polarización sistémica.

Hablemos, dialoguemos, sentémonos con el que piensa diferente, y busquemos entre todos un clima que nos permita en un futuro superar el conflicto. Díganme, que otra cosa se puede hacer si de verdad se quiere abordar el problema. O piensan ustedes que la aplicación del art. 155 de la Constitución sine die, como preconiza la derecha es la solución.

Feliz año y suerte al nuevo gobierno, que por cierto si no me equivoco ha sido consecuencia del resultado del voto que los españoles hemos depositado en las urnas.