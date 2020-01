"El hebreo que descubrió América". Las diez tribus de Israel y el 9 AV. Primera parte

Las cartas, documentos sobre un hecho, hay que constatarlas con los hechos históricos. Algunos ponen en entredicho que Colón perteneciese a la etnia hebrea. Se basan en su testamento, en su firma.

El pueblo de Israel, año 740 a. C., estaba dividido por hebreos y judíos. Los hebreos eran 10 tribus, seguían los preceptos de Abraham. Estaban ubicados en la parte norte. Estas tribus fueron deportadas a Nínive, conquistado su territorio por Salmanasar V. Duró 22 años (740/732 a. C.). Empezaron a desaparecer. Pincelamos varios postulados.

Primero: Algunos historiadores consideran que las 10 tribus desaparecieron al mezclarse con los asirios. Otros, que se dispersaron por otras tierras; tal vez se estableciesen en Europa, en otros continentes.

Segundo: A los judíos les preocupó la desaparición de las 10 tribus. Consideraban que habitaban la otra tierra (Asfareth). Vicente Risco: "Según el Talmud de Jerusalén, había israelitas en un lugar oculto". Dios vino con una nube y los cubrió para preservarlos de pueblos extraños.

Scheder Olam llama aquellas nubes "Montañas de Oscuridad"; se ha interpretado que la tierra oculta era América; creencia entre los hebreos y judíos establecidos en España, durante el siglo XV.

Este episodio no afectó a los judíos del reino del sur (reino de Judá) ni a su capital, Jerusalén, que fue asediada, pero no tomada. Más tarde fueron objeto de la cautividad de Babilonia. El reino de Judá acaparaba las tribus de Judá y Benjamín; seguían los preceptos de Moisés.

Sigue la historia. El reino de Judá no acató los compromisos con los Asirios y se asoló el templo. En el siglo X a. C., el Rey Salomón construyó el templo, en la explanada del Monte Moriá. Fue saqueado por el faraón Sisac en 925 a.C.; destruido por Nabucodonosor en 587 a. C., el 9AV, que coincide con el 1 y 2 de agosto.

El Segundo Templo, más sencillo, fue restaurado por Zorobabel ( 515 a. C.); deteriorado por incursiones seleúcidas, fue consagrado por Judas Macabeo en 165 a. C., ampliado por Herodes. Ya en época Cristina, los zelotes se rebelaron contra Roma y Tito, hijo del emperador Vespasiano, lo destruye con fuego; la quema duró casi dos días, coincidiendo con el 9AV (1 y 2 de agosto).

Sobre la Primera Destrucción del Templo y su restauración, Ray C. Stedman nos deleita con un estudio sobre los libros de Esdras y de Nehemías (480-440 a. C.): "Esdras se convierte para nosotros en la imagen de la obra de Dios al restaurar el corazón que ha caído en pecado, ya que la restauración puede llevarse a cabo sobre una base personal. Puede ser sobre la base de la iglesia local o en relación con cualquiera de las grandes denominaciones que honran a Dios en nuestros días. Puede tener que ver con la obra de Dios en una nación, haciendo que regrese de su secularismo y materialismo a un verdadero conocimiento espiritual y fortaleza".

En la biblioteca de Colón se encontraron los libros de Esdras, Isaías y otros. Volveremos a incidir en "Los pensamientos de Esdras los consideraremos en otro ensayo, ya que tuvieron gran influencia en la etnia judío/hebrea del siglo XV en nuestra Península Ibérica".

Conquistada Granada, el 31 de marzo del 1492, Los Reyes Católicos decretan la expulsión de los judíos que no quisieron convertirse al catolicismo. Le da de plazo hasta el 31 de julio. Una leyenda que tuvo mucha notoriedad: "el inquisidor general Tomás de Torquemada se presentó ante el rey y le arrojó a sus pies un crucifijo diciéndole: Judas vendió a Nuestro Señor por treinta monedas de plata; Su Majestad está a punto de venderlo de nuevo por treinta mil".

Según el historiador israelí Benzion Netanyahu, citado por Julio Valdeón, cuando Abravanel se entrevistó con la reina Isabel ésta le dijo: "¿Creéis que esto proviene de mi? El Señor ha puesto ese pensamiento en el corazón del Rey".

El 31 de julio de 1492, Colón obligó a embarcarse a toda la flota. Se cree que la mayoría de la Nao Santa María eran de etnia israelita. Al día siguiente, se memoraba el 9AV (la destrucción de los dos Templos). Los hebreos/judíos tenían conocimiento de la redondez de la Tierra. (Isaías, 40.2). Se guarda dos días de ayuno y luto: ¿Sabían que las 10 tribus, desaparecidas, habitaban otros lugares de América?

Colón obtiene de la Reina Isabel el permiso de 48 horas, para iniciar el viaje. Ya que se recordaba el Tisha, Av: días de luto. Hay seis prohibiciones: Otro 9AV

No llevar zapatos de cuero.

Abstenerse de comer y beber (salvo que comprometa la vida)

Abstenerse de lavarse o bañarse (en algunos casos, sólo se acepta una mínima higiene)

Abstenerse de aplicarse cremas, aceites, desodorantes y maquillajes.

Abstenerse de mantener relaciones sexuales, abrazarse, besarse o cualquier otra forma de afecto corporal.

Abstenerse de estudiar la Torá, ya que trae alegría a la persona. Excepto las siguientes partes: El tercer capítulo del tratado Moed Katán , que habla de las leyes del duelo y la excomulgación [sin profundizar en su análisis]. El comentario del Midrásh sobre el Libro de las Lamentaciones, además de la interpretación de otros exégetas. El Libro de Job con sus comentarios, pues, al igual que Lamentaciones, despierta un sentimiento de pena y dolor en el lector. Los capítulos de admonición y tragedias registrados en el Libro de Jeremías —salteando aquellos versículos que hablan de consuelo—.

Aunque llegue la noche, se prohíbe comer carne y beber vino hasta el mediodía del día siguiente, ya que de acuerdo con la tradición el templo ardió toda la noche y parte del día siguiente, el 10 de av.1​

Varias de estas anotaciones, las guardaba en su biblioteca. Es un hecho que estuvieron dos días embarcados; iniciaron la navegación en la madrugada del 3 de agosto.

Es una casualidad o obra del destino. El 9 AV se destruyeron los tempos de Jerusalén; en este mismo día, los judíos abandonaban España. Muchos hacia Portugal, como Rabí Zacuto. El rey Juan II de Portugal, aún admitía a los hebreos/judios

La Reina Isabel otorgó el permiso: ¿Conocía que Colón era hebreo? Un interrogante que indaga respuestas. Hay constancia que la Reina Isabel fue valedora, defensora del Gran Nauta. ¿Qué motivó esta empatía? Sería conveniente la lectura de Consuelo Varela Bueno: "Isabel La Católica y Cristóbal Colón".

Estelle Irizarry destaca en su último libro el carácter amoroso de una misiva enviada por el conquistador a la Reina, en las que se pueden leer frases como: "Las llaves de mi voluntad yo se las di en Barcelona".

Nuestras consideraciones:

Primera: Sargón II llevó en esclavitud a hebreos. Tal vez se mezclasen con los Asirios; tal vez emigrasen a otros territorios: Grecia, Macedonia, Países del Norte de Europa y en Nuestra Península. En el próximo ensayo, incidiremos en esta temática.

Segunda: Los hebreos/judíos tal vez estuviesen establecidos en nuestra Península antes de la época cristiana. ¿Cómo llegaron? Lo intentaremos plasmar.

Tercera: Una prueba evidente que Colón fue el Hebreo que Descubrió América; la mayoría de los estudiosos de los temas colombinos, afirman su etnia. Muchos, basándose en algunos de sus escritos, lo ponen en duda, que es respetable.

Afrontaremos XP o FERENS y su testamento.

En breve pincelaremos la segunda parte. ¡Buen caminar!

Pedro de Lorenzo y Macías.