El precio del poder

¡Mecajondiola! España ya tiene gobierno y muchísimos ministros/as y ministerios, tantos que es de récord en España y Europa. Si todos trabajan y tratan de hacer su trabajo lo mejor posible, se deberían hacer bastantes cosas (bien o mal). Bueno, esto sucederá si se aprobasen los nuevos presupuestos, sino poco se hará. Aún así, creo que la separación de algún ministerio (ej: Universidades / Ciencia e Innovación) parece no tener sentido como bien reconoció el propio ministro de Universidades el mismo día de su nombramiento. Al final, como en esta nueva política la coherencia ya no tiene peso, y tragarse las palabras es la mejor dieta como dijo en su día Rajoy, pues que todo sea por encajar a dos partidos en el poder. El gobierno de Sánchez con la jugada de la cuarta vicepresidencia y tanto ministerio busca dejar el miniGobi de Iglesias en un microGobi. Parece que quiere diluir el poder, la influencia, la visibilidad de Pablo Iglesias ¿lo conseguirá? Está por ver.

Si aguanta, este gobierno necesitará tiempo (meses, años…) para llevar a cabo su programa. Sánchez dijo que gobernaría 1400 días y tiene su manual de resistencia. Para muchos con él se ha perdido el juego de la hemeroteca que da mucho juego, pero con Sánchez esto complicado. Te dice hoy algo y mañana lo contrario con total normalidad, sin inmutarse, sin justificarse, y aquí las hemerotecas no saben que hacer.

Puigdemont y Comin ya se pasean por Europa, aunque el suplicatorio para retirarles la inmunidad ya está en marcha. Veremos qué pasa en unos meses ¿los entregarán a España para ser juzgados? Mientras tanto, Torra sigue siendo presidente de la Generalitat incluso después de retirarle el acta la Junta Electoral, etc. Y recordad, habrá una mesa de negociación entre independentistas catalanes y el presidente del gobierno ¿será entre iguales? Los independentistas ya lo han dicho: quieren hablar de derecho de autodeterminación y amnistía para los presos del procés. La pregunta es ¿qué hará Sánchez? En este contexto, Díaz Ayuso quiere llevar el Mobile World Congres de Barcelona a Madrid. Ada Colau está que trina con esto, y mientras tanto promueve el uso del tren en vez del puente aéreo con Madrid para luchar contra el cambio climático ¡Como si de un Madrid vs Barcelona se tratase!

¿Qué hará Dolores Delgado si se confirma como la Fiscal General del Estado después de ser Ministra de Justicia con el PSOE y participar en esta y otras causas abiertas? Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Sra. Delgado cumple todos los requisitos legales (12 votos a favor vs 7 en contra). Sin embargo, el informe del CGPJ no entra a valorar la "idoneidad" de la Sra. Delgado para el cargo. Hay discrepancias, y justificadas, ya que levanta sospechas o cheira mal como decimos por aquí. ¿Es esto desjudializar o más bien instrumentalizar las instituciones? ¿pone en peligro la independencia del poder judicial? ¿Cuestiona su imparcialidad?...

Anécdotas de estos días del socio de gobierno de Sánchez, el miniGobi: republicanos confesos (Iglesias y Garzón) jurando lealtad al rey con su triangulo rojo invertido (hoy señal antifascista) en la solapa; el Vicepresidente-2, Pablo Iglesias, declara que la justicia europea humilló a la española (esto ha levantado ampollas en muchos sectores, sobre todo el judicial que le respondió). Irene Montero, Ministra de Igualdad, excluye a los hombres de su ministerio ¿igualdad?. Tezanos, cuya dimisión pidió Podemos e Izquierda Unida hace meses, sigue a cargo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)… las famosas encuestas del CIS ¿mucha cocina?, etc. Algunas anécdotas quizás se atribuyen a falta de experiencia ¿pero otras? Recordáis hace 5 años, la revolución, la ola del cambio ¿Qué queda de aquel discurso? ¿Poco o nada? ¿Volverá a alzar la voz Iglesias como antes, contra las injusticias, contra la casta, las cloacas del estado? ¿o ya no pues él es ahora parte del sistema? ¿Es la evolución normal, una simple adaptación política a los intereses de uno y su partido? Lo dice bien el título de una gran película "Scarface" (en español: El precio del Poder).

Anécdotas por el mundo: Mientras en Venezuela los paramilitares de Maduro andan a tiros con Juan Guaidó y los suyos, la UE (algunos no y son socios de gobierno de Sánchez) reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. Ante un inminente Brexit, el príncipe Harry y su mujer Meghan, quieren dejar la casa real y vivir como personas normales, sin las responsabilidades de la realeza (¿implica esto también sin dinero público, sin títulos nobiliarios, sin privilegios? ¿repercusiones para la casa real británica?); El proceso de destitución (impeachment) contra Trump está en marcha justo después de cargarse en Irán a su jefe militar Soleimani y luego el avión civil derribado con dos misiles iranís (176 muertos); Putin hace maniobras para perpetuarse en el poder y no perder el control en Rusia para cuando se vaya poder gobernar desde la sombra, etc. Hace años unos decían "España va bien", ahora ¡el mundo va bien de carallo!, como diríamos aquí.