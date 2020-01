Ventana indiscreta: Pertenencias

Otro paso más en la consolidación del derecho a la libertad de educación; inciden al unísono tanto el Partido Popular como Vox en el monotema de estos últimos días. Nada más lejos de la realidad, la educación en la diversidad y la igualdad, está en la Constitución, en la LOMCE (creada y no consensuada por el PP), y es el consejo escolar (dónde están los padres) el que prioriza una necesaria educación en valores para nuestros hijos e hijas.

Detrás del mal llamado PIN parental están aquellos que creen estar en una posición superior, que no quieren una sociedad plural y diversa, están en contra de la educación pública, no entienden qué es el pensamiento crítico, y buscan educar a sus hijos a su imagen y semejanza. Digámoslo claramente: Si me gusta la música, quiero que mi hijo toque el piano como los ángeles. Si me encanta el fútbol, quiero un Messi en casa. Si yo no pude ser abogado porque odiaba estudiar, pues mi hijo por narices estudiará derecho. Si quiere ser bailarín, olvídese, tendrá que ser matemático. Si creo en que la tierra es plana……..

Y, qué ocurre si los padres son radicales ultraortodoxos, y no son partidarios de la transfusión de sangre, en caso de enfermedad muy grave del hijo. O aquellos que obligan a su hija a ir vestida con la niqad (prenda que sólo deja al descubierto la fina franja de los ojos). O los que entregan a su hija para que se case a los 13 años. Los padres que fomentan la filosofía antivacuna y la ablación del clítoris. ¿Cómo pueden discrepar los hijos e hijas de estos despropósitos?. ¿Dónde está su opción vital?.

La educación es cosa de dos: la familia y la escuela. Ambos deben tener un objetivo común que es el desarrollo integral de nuestros niñas y niñas.

Acabo con las sabias palabras de Yibrán Jalil Yibrán, un poeta libanés del Siglo XIX (quién lo diría):

Tus hijos no son tus hijos,

son hijos e hijas de la vida,

deseosa de sí misma.

No vienen de ti,

sino a través de ti,

y aunque estén contigo,

no te pertenecen.

Puedes darles tu amor,

pero no tus pensamientos,

pues ellos tienen su propios

pensamientos………