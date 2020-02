El judaísmo y el helenismo: (¿Dónde se pudieron ubicar las "Diez tribus desaparecidas"?) El hebreo que descubrió América

Clearco de Solos relata un encuentro entre Aristóteles y un judío: "El conversó con nosotros y con otros filósofos, y probó nuestros conocimientos sobre filosofía, como él había vivido con hombres muy instruidos, nos comunicó mucha más información de la que nosotros le transmitimos a él." Josefo menciona la gran influencia del judaísmo sobre la civilización griega. Hermippus de Smyrna acusa a Pitágoras de hacer y decir "cosas imitando y transfiriendo opiniones de los judíos". (Yehuda Shurpin: recomendable su lectura).

Pitágoras de Samos (572 a. C – 496 a. C.), viajó por Egipto, Babilonia y es posible que tuviese contacto con el pueblo de Israel. Crea una secta filosófica – religiosa: sus miembros vivían en comunidad de bienes; tal vez lo haya imitado de la comunidad esenia, de etnia judía. (Hermippus de Smyrna).

En el ensayo anterior, mencionamos el 9AV y la dispersión de las Diez Tribus Hebreas. Dejamos estas pinceladas que pueden ser muy eficaces para desarrollar las "Vías abiertas a investigar".

Finalizadas las "Guerras Médicas", Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, inicia la conquista del imperio Persa, Egipto y llega al pueblo de Israel. Detallamos la narración del Talmud (Yomá 69ª) y "Antigüedades Judías" de Flavio Josefo (Libros de este historiador se encontraron en la biblioteca de Colón).

"El Sumo Sacerdote del Templo de Jerusalén sale al encuentro de Alejandro, antes de su llegada a la ciudad. Éste, al ver al Sumo Sacerdote, bajó de su caballo y le tributó honores (Alejandro no se postraba ante nadie). Su general Parmerio le pregunta la razón de este acto. Respondió Alejandro: "No hice una reverencia ante él, sino ante el Dios que lo ha honrado con el Sumo Sacerdocio; pues he visto a esta misma persona en un sueño, con esta misma apariencia."

Francisco de Asís López de Avellaneda nos comenta: Con este encuentro se inició interesantes relaciones culturales; el intercambio de filosofías fue muy positiva: los unía el amor por el arte, sabiduría, ciencia, arquitectura. El idioma griego fue considerado hermoso; los rabinos declararon que un rollo de la Torá podría ser escrito en Griego.

Muerto Alejandro Magno (323 a. C.), Ptolomeo reclamó Egipto y fundó un linaje que finaliza con Cleopatra. Convivió con el reino de Israel. En el año 200 a. C Los Seléucidas la invadieron, originando varios conflictos. Cuando el rey seléucida Antíoco IV Epífanes prohibió los sacrificios en el Templo, el sabbat y la circuncisión, los judíos, acaudillados por Judas Macabeo, se sublevaron. Capturaron Jerusalén con tácticas de guerrilla y volvieron a dar al Templo su antiguo uso.

Los asmoneos (tal como se conoce a la dinastía fundada por los macabeos) se convirtieron en un útil freno del Imperio romano. Los asmoneos pugnaron entre ellos y en el 63 a.C. llegó Roma, que convirtió el reino israelita en una provincia, denominada Iudeae. Poncio Pilatos fue el procurador más famoso; gobernaba a los judíos Herodes el Grande (37-4 a. C.). Este amplió el Templo, destruido después por Tito.

Colonos griegos se establecieron en Sicilia, en el Sur de Italia: Nápoles, Siracusa y posiblemente en Amalfi. (Magna Graecia, 280 a. C; Luca Cerchiai, Lorena Jannelli, Fausto Longo, Lorena Janelli, 2004. The Greek Cities of Magna Graecia and Sicily (Getty Trust) ISBN 0-89236-751-2).

Pincelemos esta república. En otro ensayo, ahondaremos más. Cuenta una leyenda que cuando los cruzados asediaron Jerusalén en 1099, los musulmanes obligaron a los amalfitanos allí asentados a arrojar piedras contra su propio ejército. En plena pedrea, los proyectiles se convirtieron en hogazas de pan que alimentaron a los gentiles.

Dejemos en olvido la leyenda. Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén: su origen se remonta a 1048 cuando mercaderes de Amalfi fundaron en Jerusalén un hospital para peregrinos. El proyecto contó con la aprobación del gobierno del califa Husyafer, que les otorgó una licencia para construirlo junto a la iglesia del Santo Sepulcro. El lugar fue consagrado a San Juan Bautista, razón por la cual su nombre completo fue Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén.

En 1312 Clemente V abolió la Orden de los Templarios, mediante la bula "Pontificial Ad vitam", designó como heredera de sus bienes a la Orden de los Hospitalarios. Se denominó como Orden de Rodas. Es una orden militar y sostiene actividades de piratería: atacaban barcos cristianos y otros; practicaban la trata de esclavos; acuñaban su propia moneda.

Gerardo Tum, es conocido como el fundador de la Orden de Malta. "Historia de la Orden de Malta". La Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, tras la pérdida de la Ciudad Santa pasó su sede a Chipre, luego a Rodas hasta el año 1522 en que perdieron la isla, pasando su sede a Malta en 1530. .... En la actualidad está reconocida internacionalmente como un sujeto de Derecho Internacional. Su sede central ha cambiado de sitio en varias ocasiones. Ahora se encuentra en Roma.

¡Ya pincelamos dónde se pudieron establecer las Tribus Desaparecidas Hebreas.. Planteamos la posibilidad que se estableciesen en Amalfi; está al lado de Nápoles.

Los Griegos y los Judíos mantuvieron buenas relaciones.

¿Qué importancia tienen los templarios en Colón?

CONSTANTINO HORTA Y PRADO: "19 de octubre de 1434 figura en Licenciado Er.-Martín de Deza, en el convento de San Francisco de la misma población (Pontevedra). Los franciscanos actuales afirman que estuvieron los templarios. "Según escrituras notariales de 25 de Julio de 1434, 13 de Febrero de 1435 y 29 de Mayo de 1436., que, constan en los mismos minutarios citados en el capítulo anterior, era monje en el monasterio de Poyo, Fr. Fernando de Deza". Posiblemente también se asentaron templarios en dicho monasterio. Hemos de recordar que los Deza eran descendientes de hebreos, cristianos nuevos. Hay varios historiadores, investigadores, que vinculan a Colón como corsario, templario y de etnia hebrea.

Don José Antonio Hurtado nos deleita: "Carta Templaria que guio a Colón hasta América. Recomendable su lectura. (Hebreo que descubrió América). Detallamos algunos párrafos: "En el CDROM "EL LEGADO DE BENCOMO" nos detalla una ruta frecuentada por el temple, partiendo de las Islas Canarias hasta el mar Caribe, y más allá. Claro que existió una ruta templaria que con origen en la isla de El Hierro llegaba hasta los mares del caribe y es la que siguió Colón con un mapa de la Orden. (Curiosidad: en los viajes del Gran Nauta, hace escala en la isla de Hierro)"

"Es poco probable que existiesen otras rutas ya que Llull las hubiese conocido y los portugueses habrían intentado seguir ese camino para adquirir los señoríos templarios y la historia demuestra que no fue así. Por las matemáticas utilizadas en el cálculo de la ruta y en el seguimiento de la navegación los musulmanes tuvieron un protagonismo destacado en dicha ruta y particularmente opino que fueron ellos los primeros en llegar a las costas sudamericanas del pacífico".

"No obstante, muy pronto El Temple debió ser el único viajante por dicha ruta que le permitía obtener plata a bajo costo en Sudamérica e introducirla en la Ruta del Oro africana a través del puerto de Alamina, que más tarde pasará a ser portugués con el nombre de San Jorge de la Mina. Los contactos con tierras americanas datan como mínimo del siglo XI, aunque para la mayoría de europeos fuesen totalmente desconocidos".

San Jorge de Mina es denominada ahora Madeira. Hay un islote en el archipiélago, denominado Porto Santo. Ernest Vallhoinrat I Llurba (10 junio 2010) relata: "Colón viajó a Inglaterra e Islandia en 1477; en 1478 se movía entre Lisboa y el archipiélago de Madeira, con cargamentos de azúcar (mareante). Hacia 1480 se casa con Felipa Móniz; se ubica en Porto Santo, donde nació su hijo Diego (1482-1523). En el capítulo III, Historia de las Indias, de Las Casas, escribe: " Así que fuese a vivir Cristóbal Colón a Porto Santo (1478-9), dónde nació su primogénito heredero Diego Colón (1480-1523; sus ansias de navegar, deja allí a su mujer, y por allí comenzaba haber gran concurso de navíos sobre su población y vecindad y frecuentes nuevas se tenían cada día de los descubrimientos que de nuevo se hacían".

Dicen algunos historiadores que estas travesías se las reconocen como el predescubrimiento de América. Comentan que en Porto Santo Colón halló un naufragio; vivía el capitán y le contó la existencia de la Otra Tierra".

En 1486 el Padre Deza presenta a Colón a Rabí Zacuto. Éste no apostató de su religión judía; el 31 de agosto de 1492 se trasladó a Portugal, luego a Túnez. Hay constancia que el Padre Deza era descendiente de etnia hebrea.

En su instancia en Salamanca, Colón tuvo gran relación con Rabí Zacuto; éste le entregó la carta templaria (José A. Hurtado), el astrolabio mejorado y ciertas notas sobre los eclipses y prevención de tormentas; estos conocimientos, lograron que, en Paria, Colón pudiese sobrevivir (Cuarto Viaje).

Hemos expuesto unas pinceladas de hechos, que pudieran ser posibles. Todo hecho histórico tiene varias lecturas…, ¿cuál se ciñe a la realidad? Habíamos comentado que Colón denominó Porto Santo, recordando dónde nació su hijo Diego y posiblemente, muriese su esposa Felipa Móniz. Debemos ser muy prudentes en el adjudicar las toponimias. No son comentarios nuestros: Su hijo Hernando y Fray Bartolomé de Las Casas.

Planteamos los siguientes interrogantes: ¿Pudieron establecerse parte de las Diez Tribus en Italia, en Amalfi a. de C.? ¿Con el cristianismo en auge, convertirse en "cristianos nuevos"? ¿Pertenecía al orden del temple El Hebreo que descubrió América? ¿Cómo le llegó la carta templaria a manos de Rabí Zacuto? Es otra incógnita a investigar. Posiblemente, a través de judíos/hebreos templarios.

¿Entregaría un judío, como Rabí Zacuto, la carta templaria y otros menesteres a un cristiano? Hay constancia que los de etnia judía/hebrea se ayudaban entre sí. Tal vez alguno dude que Zacuto se relacionara con Colón y le otorgase tales tesoros.

¿Podemos afirmar que el Albergo de Colón eran descendientes de hebreos? Para muchos historiadores, articulistas, investigadores, era de etnia judía. Entre los que defienden su etnia están: Casto Sampedro, Constantino Horta y Prado, Alfonso Enseñat de Villalonga, Consuelo Varela Bueno, Alfonso Philippot Abeledo y otros.

Nosotros defendemos su etnia hebrea.

Pedro de Lorenzo y Macías.