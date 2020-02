Corona y Virus

Estas últimas semanas y días han sido movidos: Brexit, Corona Virus, Impeachment a Trump, gobierno de España… y como no, la Corona, no la cerveza, sino la Corona de nuestro país.

Ayer comenzó la XIV legislatura con el discurso del rey Felipe VI que dijo "España no puede ser de unos contra otros, España debe ser de todos y para todos".

ERC, JxCat, Bildu, CUP y el BNG gallego no acudieron al acto y aprovecharon para lanzar su mensaje: "la Monarquía Española y su máximo exponente, el Rey de España, no nos representa"; "la sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica heredera del franquismo que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales que asisten a nuestras ciudadanías y nuestros pueblos", etc.

Está claro que cada uno puede pensar lo que quiera, pero hay que tener cuidado con hacer ciertas afirmaciones, y más en nombre grupos, comunidades autónomas, etc.

La Constitución rige a día de hoy en España y el rey forma parte del juego, hasta que se cambie o modifique dicha Constitución. ¿De dónde sacan los datos de que la mayoría de los gallegos, vascos y catalanes no quieren un rey, monarquía…?

Comparando este acto con el de la XII legislatura en el año 2016 pues veréis como uno de los 4 vicepresidentes, Pablo Iglesias, en aquellos tiempos hablaba de la familia real como: "sangre azul", "algunos son jefes de Estado porque son hijos, nietos o bisnietos de una dinastía" y su grupo Podemos se negó a aplaudir; luego en el 40 aniversario de la Constitución, Podemos tampoco aplaude "la impunidad" hacia el rey; sin embargo, en el inicio de esta legislatura, los ministros de Unidas Podemos y alguno más aplauden el discurso de Felipe VI como los demás, mientras sus diputados no lo hacen.

Los ministros Iglesias y Garzón también juraron lealtad al rey en la toma de posesión (ambos comunistas confesos y muy críticos con la casa real desde siempre…). Ahora entenderéis ¡qué poder tiene el poder! Entrar a formar parte de la casta, del sistema… y ya no digamos si pones la chaqueta y te dan la cartera de ministro, pues tragas tu mierda y la de los demás si hace falta… como parece está pasando.

Tienen buen maestro, el propio presidente ¿Esto significa que han perdido la coherencia, sus ideales…? Parafraseando el principio de conservación de la energía "los políticos no se crean ni destruyen, sólo se transforman". Para los más gallegos ¡Carallo como cambiou o conto!.

Así, la corona es para muchos como un virus para España, como nosotros los humanos somos el virus del planeta por estar acabando con él.

Llevamos unos días que solo se habla en los medios del "Coronavirus", pero este es real, no de la realeza. Salió de Wuhan y ha conseguido alertar a la OMS y la población mundial, ciudades de millones de personas en cuarentena, construir un hospital en 10 días, cientos de muertos y miles de infectados, y afectando a la vida diaria, viajes, trabajo, comercio… y generando mucha noticia falsa y paranoia en las redes, hasta vendedores de agua con azúcar que dicen cura todos los males (pseudociencias).

¿Cuáles son y serán las consecuencias de todo esto? ¿billones de perdida para unos, ganancia para otros? ¿algún interés detrás de todo esto? ¿por qué ha pasado? ¿habrá vacuna? ¿debemos acostumbrarnos a este tipo de alertas y como saber responder?

Si algún día viene el lobo de verdad, mortífero, eficaz, rápido, silencioso… ¿sabremos responder a tiempo, con efectividad, sin crear crisis o desastre a nivel mundial, etc? Se dice que de las experiencias se aprende (para bien y para mal).