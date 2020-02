El Concello de Pontevedra y los servicios públicos, taxis adaptados

Recientemente leí un artículo en "la Voz de Galicia" firmado por Cristina Barral, sobre la problemática de la falta de taxis adaptados en Pontevedra. El presidente de los auto patronos del taxi, argüía, que la UE recomendaba un porcentaje de vehículos adaptados sobre el total, en ciudades, y que Pontevedra lo cumplía sobradamente con un total de 6 vehículos. Y yo me pregunto, ¿En ese porcentaje de referencia de la UE se contempla que exista un transporte público alternativo en la ciudad o que no exista?, porque claro en Pontevedra el transporte público real brilla por su ausencia y los taxis adaptados para silla de ruedas son como otro taxi, de cara a clientela.

Pero no vayamos sólo ya por el transporte urbano, sino al peri-urbano, y sino intenten ir al hospital Montecelo en silla de ruedas, por ejemplo para una urgencia, es IMPOSIBLE no hay autobuses adaptados. Ya, para una persona sin silla es patético con una frecuencia a un hospital de referencia de entre 90 y 120 minutos ( 9 viajes al día). El precio mejor no comentarlo por abusivo.

Entrevistaron a alguien del Concello y como de costumbre en los problemas que si realmente puedan preocupar a los pontevedreses, el Concello de perfil, o sea ni sabe ni contesta y ni siquiera intenta aparentar buscar alguna solución. Yo, al colectivo de taxis no tengo nada que reprocharle, bastante problema tienen con llegar a fin de mes, cuadrar sus cuentas y amortizar un vehículo.

Si le reprocho al grupo de Gobierno, por su total falta de empatía con el problema de movilidad urbana de personas con minusvalía, por mucho que cacareen lo contrario, y el que una persona en silla de ruedas un día cualquiera, si es con lluvia muchísimo peor, y que por el motivo que sea tenga la necesidad de desplazarse por un imprevisto, lo tenga francamente complicado , salvo una casualidad, teniéndolo que haberlo previsto con antelación, de varias horas, o empaparse si llueve.¿ Y a Montecelo, cómo?

Tengo la experiencia en mi mujer, en silla de ruedas, y telefoneando al Radio Taxi y con una antelación de 13 horas en septiembre pasado (de las 20 horas a las 9 horas del día siguiente que lo necesitaba) que casi no consigo taxi. La persona al frente del servicio aquel día me lo consiguió de casualidad, dicho por ella. Concello de Pontevedra, trabaje, deje de marear la perdiz que ya está bastante mareada y busque llegar a algún tipo de acuerdo eficaz con el servicio de taxis, para que las personas ancladas a una silla de ruedas, en contra de su voluntad, tengan un problema menos, que ya tienen bastantes.

José L. Juncal Blanco