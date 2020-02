Comunicado do Consello Escolar do CEIP da Laxe

O Consello Escolar do CEIP da Laxe, formado por representantes de mestres, familias e persoal non docente, manifesta o seu rexeitamento ante todas as acusacións vertidas estes días sobre o centro, o profesorado e o alumnado.

Aseguramos que neste centro nunca existiu nin existe ningún caso de acoso escolar.

Apoiamos a todas as familias afectadas no proceso e respaldamos as decisións tomadas polo equipo directivo do centro.

Queremos agradecer os apoios recibimos pola comunidade educativa.

Asinado:

O Consello Escolar do CEIP da Laxe