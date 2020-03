¿Quién maquilló el Puente del Burgo?

¡Curiosidad, intriga y desinformación! El cotilla del Loro Ravachol gritaba pestes por semejante ultraje; se murió de tristeza al observar los pocos vestigios que afloraban para conocer los inicios de nuestra ciudad, fueron enviados al olvido: su cimentación, sus barandillas.

En el baile de fachas del Liceo Casino desfila el alcalde y su corporación; llevaban en volandas al Puente del Burgo; le faltaban las barandillas y no sé qué otros elementos. ¡Lo han enterrado! Fue premiado como la mejor crítica de este carnaval y el segundo premio de agrupación.

En el siglo XIX surge el romanticismo por nuestras raíces gallegas. Se desencadenan dos corrientes: la breoganista y la helenista, carentes de soportes históricos. Mitificaron a Breogán y a Teucro, fundador de Pontevedra.

FUNDAMENTOS HISTÓRICOS QUE AVALAN LA POSIBLE INVENCIÓN:

"TEUCRO FUNDÓ PONTEVEDRA", denominada LA BELLA HELENES. Eratóstenes (276 -194 a. C.) data le guerra de Troya en 1194 – 1184 a. C.; Heródoto (484-425 a. C.), historiador y geógrafo, considerado Padre de la Historia en el mundo occidental, fecha la guerra de Troya en 1250 años a. C. Durante casi cuatro siglos, los poetas trasmitieron las aventuras de los héroes de Troya y el fantástico viaje de Ulises. El tiempo fue el motivo de mitificar los hechos e inventar personajes, hijos de dioses. En el siglo VIII a. C., ya establecido el alfabeto griego, se plasmaron en pergaminos.

Homero, gran poeta épico, defienden que pudo vivir a mediados del siglo VIII a. C; sus poemas fueron escritos entre 750-730 a. C. Se valió de los recitales de tradición oral. Mitifica a sus personajes y muchos hechos relatados siguen puestos en la duda razonable en su existencia. Tal como la fabulosa leyenda de Teucro.

"Teucro fue hijo de Telamón, medio hermando de Áyax; sobrino del rey Príamo de Troya; primo de Héctor y Paris. Ayax es comentado como un héroe griego; Teucro tuvo una relevancia muy modesta. Telamón le recomendó de que cuidada de Ayax. Muerto su hermanastro, vuelve a Salamina y fue desterrado por su padre. Con la muerte de éste, vuelve a su tierra y es desterrado por su sobrino, hijo de Áyax. Navegó por los mares y encalló en una ría, que fue su última morada, conocida como el pueblo de los helenos".

¿Sólo existen las rías gallegas en todo el mediterráneo y atlántico? ¿Quién fue el ingenioso que ubicó a Teucro como fundador de esta ciudad Pontevedra?

Homero escribió sus poemas épicos en un dialecto denominado "griego oriental"; lo sitúan en las cercanías de la actual Turquía. Ya comentamos que durante casi cuatro siglos se trasmitieron por vía oral, transformándose los hechos, según la subjetividad de cada época. Descartamos a Teucro como fundador de Pontevedra; no hay argumentos históricos, ni arqueológicos para poder defenderla.

Susana Regueira: "Por mucho que la leyenda atribuya la fundación de la ciudad al griego Teucro, los hallazgos arqueológicos señalan que Pontevedra fue la vieja Turoqua en la vía romana XIX del itinerario de Antonino. Estaba rodeada de castros que siguen siendo apenas conocidos en una época de la que conservamos una decena de miliarios y al menos 3 eras. Son las huellas de Roma".

Este comentario puede ceñirse a la objetividad. En misivas romanas se encontraron referencias: "ad pontem veteram", derivándose en Pontus Veteris. No niegan los arqueólogos que los romanos construyesen un puente para atravesar el Lérez hacia Caldas de Reyes. Pasado unos años, siendo insuficiente, construyeron otro a su lado, llegando la denominación "Duo Pontes". Cualquiera de estas dos referencias, da la posibilidad del topónimo de Pontevedra.

Los hallazgos y estudios arqueológicos nos plantean nuevas perspectivas sobre su origen. El arqueólogo Antonio de la Peña defiende que el origen de la ciudad fue una antigua mansión romana denominada Turoqua. Ha abierto dos frentes; los dos pueden ser considerados como posibles.

Hemos de tener en cuenta la historia de Publio Elio Adriano (76-138 d. C.); en su mandato se construyó la vía XIX; En tiempo del emperador Antonino (86-161 d. C), es posible que se construyese la Vía XX.

No entramos en esta polémica, ya que los especialistas que la investigan tienen más argumentos prácticos y científicos que nosotros. ¡Cierto! Se descarta la fabulosa farsa de que Teucro fundó Pontevedra.

En nuestro blog tenemos reseñado que las cotas más altas de Pontevedra son la de la Basílica de Santa María; en ella, según vestigios, hubo asentamiento de pueblos antergos hasta la llegada de los romanos. Es posible que construyesen una fortaleza defensiva, que posteriormente la transformaron en un templo románico; en el siglo XV y XVI el gremio de mareantes fue el precursor de esta bella basílica.

Coincidimos con los argumentos de Antonio de la Peña, Susana Regueira, y el equipo de arqueólogos del museo pontevedrés.

Con este ensayo planteamos las siguientes sugerencias, respetando todas las ideologías, en conservar vestigios de la historia de nuestra ciudad. Los equipos de gobierno deben de ser muy prudentes y cerciorarse de la grandeza del patrimonio, antes de efectuar cambios, arreglos, reformas que llevan a la discusión.

Nuestro patrimonio es propiedad de la humanidad, no de una corriente en el poder. ¿Por qué no aclaran la reforma del Puente del Burgo? ¡Qué nos digan los motivos para tales cambios y cómo adjudicaron las obras!

Los jóvenes que presentaron el entierro del Puente del Burgo, nos manifestaron: "Menuda chapuza en la Enfesta de San Telmo". La hemos visto. Tal vez lo hiciesen por personas con dificultades para caminar. Esto lo defendemos y aplaudimos. Se pregunta: ¿No pudieron acondicionar el acceso, respetando la estructura de la Enfesta? ¿El coste sería más elevado? Creemos que nadie censuraría el coste en protección de nuestro patrimonio.

No dejen en olvido la Iglesia de San Martiño, Salcedo; tiene en depósito el corazón de Arzobispo Malvar; también el Puente Malvar, de Cerponzones; el monasterio de Poio, uno de los más antiguos de Galicia y gran referente de nuestra historia. Están en deterioro. Todos estos monumentos son grandes referentes de nuestra cultura histórica. Respetando todas las ideologías, no se esquezan, no dejen en ruinas; es nuestro patrimonio histórico.

Pedro de Lorenzo y Macías.