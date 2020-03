¿Cuándo se establecieron los albergos hebreos en la Ría de Pontevedra? Segunda parte: apartado A.

En la búsqueda del origen del Albergo de Colón, hemos de pincelar los hechos históricos que puedan cimentar posibles argumentos para postular dónde nació, cuándo se estableció en Portugal. Los siglos XI y XII son muy relevantes. Son muy ricos en hechos históricos. Intentaremos pincelar los necesarios con la finalidad de exponer una vía fiable "Cuando se establecieron los Albergos Hebreos en el reino de Galicia". Dejamos referencia de la primera parte.

Fernando I. Rey de Castilla y de León (1029-1065). A su muerte repartió su reino entre sus cinco hijos, haciéndoles reyes del lugar en que habían nacido. Sancho II El Fuerte fue rey de Castilla; Alfonso VI El Bravo, rey de León y Asturias; García, rey de Galicia; A Urraca (tía de Urraca, hija de Alfonso VI) le cedió la ciudad de Zamora y a Elvira, la ciudad de Toro. (Referencia Alfonso Sánchez Candeira). Entre ellos hubo disputas y tras el asesinato de Sancho por Bellido Dolfos, Alfonso VI se hizo con todos los reinos. Vamos a sintetizar la conquista de Toledo (1085) y la batalla de Sagrajas.

Alfonso VI se casa con Constanza de Borgoña en el año 1079. Tuvieron seis hijos; murieron cinco a tierna edad, sobreviviendo Doña Urraca. Falleció su esposa 1093.

Con este matrimonio estrechó lazos con la abadía de Cluny y con la casa de Borgoña, de Francia.

CONQUISTA DE TOLEDO (1085). Unas breves pinceladas. Muchos opinan que fue una pequeña cruzada; participaron nobles extranjeros y contaba con el apoyo del papa Gregorio VII. En documentos de la época cristianos y musulmanes aparecen manifestaciones diferentes. Para los cristianos, de júbilo. El Papa promulgó alabanzas y las campanas tañían en toda zona cristiana al recibir la noticia de la gran hazaña.

Antes de la conquista de Toledo, se liberó a Madrid de los musulmanes (1083). Hay constancia de Raimundo y Enrique de Borgoña, templarios y devotos de Cluny. Había establecido su campamento con sus huestes: borgoñeses y francoprovenzales y levas de judíos. Se sostiene que Raimundo de Borgoña erigió un templo dedicado a San Ginés de Arles, situado en la calle Arenal; antes era un arrabal de Madrid. La conquista de Madrid es digna de leerse; dejamos referencia: (Fernando Díaz Villanueva).

¡Ya conquistada Madrid, Alfonso VI y sus aliados se preparan para tomar Toledo! (No olvidemos a Raimundo de Borgoña; tal vez fuese él el que trajo la advocación de San Ginés en el Municipio de Sanxenxo; lo documentaremos).

Hay diversas versiones sobre la conquista de Toledo. A finales de 1084 acampa ante las murallas de Toledo; el asedio dura unos meses. El rey AL-Qadir, de la dinastía Banu DI-l-Nun solicitó ayuda a Alfonso VI para defenderse del acoso de Al-Mutawakkil, rey taifa de Badajoz. El rey castellano, tras negociar el cambio de Toledo por el de Valencia, tomo la ciudad sin complicaciones. Menéndez Pidal comenta la posibilidad que los gobernantes de la ciudad se rindiesen el 6 de mayo, con la condición de poder abandonar la ciudad con su séquito y seguidores, Alfonso VI entraría el 24-25 de mayo y conquista Toledo. Algunos apuntan que en esta conquista estuvo el CID. Encontramos esta referencia: "Los judíos se sintieron liberados; pagaban impuestos a los musulmanes, y, con la conquista de Toledo, pasaron a ser recaudadores de impuestos de nobles y clérigos".

BATALLAS DE SAGRAJAS. El 23 de octubre de 1086 se enfrentaron las tropas cristianas de Alfonso VI contra las almorávides de Yúsuf ibn Tasufin en Sagrajas, cerca de Badajoz. Fueron derrotados los cristianos.

Algunos historiadores consideran exageradas que combatieron 60.000 personas en aquella época. Bernard F Reilly: "El ejército cristiano estaba compuesto por 2500; 750 de caballería pesada, acaudilladas por nobles y grandes magnates; otros 750 de caballería ligera y 1000 infantes de toda condición. El ejército de Yúsuf contaría con 7500 soldados; la mayoría de infantería y caballería ligera".

La batalla fue muy cruenta y con grandes bajas en ambos lados, más en el lado musulmán. Fueron derrotados los cristianos. Pero políticamente ganó Alfonso VI, herido en una pierna. Yúsuf quedó muy afectado por la carnecería y por la muerte de su heredero; tuvo que volver rápidamente a África. Lo que contribuyó a disgregarse los reinos de taifas musulmanes. En agradecimiento a la casa de Borgoña, da en matrimonio a su hija Urraca a Raimundo de Bergoña (1090); le dona el reino de Galicia, que se extendía desde el cantábrico hasta Santarem, ciudad portuguesa ya muy cerca de Lisboa. (Pincelaremos la historia y vida de Raimundo y Doña Urraca).

En 1096 casa a su hija Teresa con Enrique de Borgoña. Le había llegado rumores que Raimundo y Enrique aspiraban repartirse su reino a su muerte. Para enemistarlos, divide el reino de Galicia. A Enrique y a su hija les otorga los feudos desde el río Miño hasta Santarém. El motivo eran lograr que se enemistasen los dos primos. Raimundo y Urraca gobiernan Galicia, estableciendo su sede en Caldas de Reyes.

Con esta estrategia logró que los dos primos se convirtiesen en rivales con intereses contrapuestos: su sucesión estaba en el aire; cada uno de ellos buscaría en favor de Alfonso VI. Comentamos el Pacto entre los primos de la casa de Borgoña. Hace referencia de este suceso un texto sin fecha, remitido al abad San Hugo por medio del monje Dalmacio Geret: incluye una copia del juramento entre los dos primos (Referencia Pierre David (1948), "Pacto entre los condes Raimundo y Enrique de Borgoña): (En 1097 Raimundo, al ver reducida su influencia en la corte llega a un acuerdo con su primo de repartirse el reino de Alfonso VI; este pacto contaba con el visto bueno del Abad Hugo de Cluny"). Alfonso VI logra que los primos rivalicen por sus intereses.

Ente ensayo, para no alargarlo, detallaremos unas pinceladas de Enrique de Borgoña y su esposa Elvira, reyes de parte de Portugal. Éste fue el padre del primer rey de Portugal Alfonso Enríquez "El Conquistador". Nacido en Dijón (Francia) en 1066; muere en Astorga en mayo de 1112. Fue el primer conde del Condado Portucalense, perteneciente a la casa de Borgoña.

Hablemos de la separación, en la historia, de Portugal de los reinos hispanos. Alfonso Enríquez, hay la duda razonable sí nació en Guimarâes o Viseu, el 25 de julio de 1109; muere en Coímbra, en 1185. Hijo de Enrique de Borgoña y de Teresa, hija natural de Alfonso VI. Fue el segundo conde del Condado Portucalense y el primer rey de Portugal.

Muerto Enrique de Borgoña en 1112, tenía tres años de edad; su madre Teresa ejerció la regencia. En 1120 se enfrenta a la política de su madre, tal vez por su relación sentimental con el conde Fernando Pérez de Traba, con el cual tuvo descendencia. Hubo varias disputas. En 1128, en la batalla de San Mamede, el hijo derrota a las tropas de su madre. Tras esta batalla, tuvo el apoyo de la nobleza y el clero. Dejamos el testimonio del canónigo del monasterio de Santa Cruz en Coimbra, "el más antiguo historiógrafo de la monarquía", describe esta batalla en los "Anais de Afonso, rei dos Portugueses".

"Na era de 1166 [ano de 1128], no mês de Junho na festa de S. João Baptista, o ínclito infante D. Afonso (...) com o auxílio do Senhor e por clemência divina, e também graças ao seu esforço e persistência (...) apoderou-se com mão forte do reino de Portugal. Com efeito, tendo morrido seu pai, o conde D. Henrique, quando ele era ainda criança de dois ou três anos, certos [individuos] indignos e estrangeiros pretendiam [tomar conta] do reino de Portugal; sua mãe, a rainha D. Teresa, favorecia-os, porque queria, também, por soberba, reinar em vez de seu marido, e afastar o filho do governo do reino. Não querendo de modo algum suportar uma ofensa tão vergonhosa, pois era já então maior idade e de bom carácter, tendo reunido os seus amigos e os mais nobres de Portugal, que preferiam, de longe, ser governados por ele, do que por sua mãe ou por [pessoas] indignas e estrangeiras. Acometeu-os numa batalha no campo

de S. Mamede, que é perto do castelo de Guimarães e, tendo-os vencido e esmagado, fugitam diante deles e prendeu-os. [Foi tanto que] se apoderou do principado e da monarquia do reino de Portugal."

En 1139 vence a un potente ejército del Imperio Almorávide en la batalla de Ourique, en el sur de Portugal; fue aclamado rey por sus tropas. El primer testimonio como rey data del 10 de abril de 1340. "Aun así, nunca usó, entre 1128 y 1139, el título de rey, sino de «príncipe» o «infante», lo que significa, de hecho, que no podía resolver la cuestión de su categoría política por su cuenta; es decir, debía admitir que esta dependía del consentimiento de Alfonso VII que era, de hecho, el heredero legítimo de Alfonso VI. Tampoco utilizó jamás el título de «conde» que le colocaría en una clara posición de dependencia del rey de León y de Castilla". ​

En el tratado de Zamora (1143) se reunieron los dos primos El emperador Alfonso VII de León y Alfonso Enríquez; fue testigo el cardenal Guido de Vico; Alfonso VII lo reconoce como "Rey de Portugal" y le dona el señorío de Astorga. El 23 de mayo de 1179 el papa Alejandro III, a través de la bula Manifestus Probatum, reconoció a Alfonso el título de rey y a Portugal como reino independiente y como vasallo de la Iglesia. Alfonso Enriquez falleció 6 de diciembre de 1185. Le sucede Sancho I de Portugal (1154-1211) en el reino. Su hija Urraca (1148-1211) contrajo matrimonio con Fernando II de León y fue madre de Alfonso IX de León; ingresó como freira (monja) en la Orden Templaria de San Juan de Jerusalén, fundada por los Amalfitanos. (Referencias: CAETANO DE SOUZA, Antonio (1735). Historia Genealógica de la Real Casa Portuguesa (en portugués). Mattoso, José (2014). D. Afonso Henriques.).

Sancho I organizó la política administrativa económica de Portugal, incentivando la creación de industrias. Pobló zonas árida con emigrantes de Flandes y del ducado de Borgoña; concede fueros y funda ciudades. Le sucede en el reino su hijo Alfonso II de Portugal (1186-1223).

Alfonso II de Borgoña (1186 - 1223), conocido como el Gordo por la enfermedad que padecía, fue rey de Portugal desde 1211 hasta su muerte. Era hijo de Sancho I de Portugal y de Dulce de Aragón. ​Su sucesor Sancho el Capelo o el Piadoso​ (1207- 1248), rey de Portugal con el nombre de Sancho II entre 1223 y 1248.

Sancho II de Borgoña, apodado el Capelo o el Piadoso (1207 - 1248) fue rey de Portugal. Era el hijo mayor del rey Alfonso II de Portugal y de su esposa, la infanta castellana Urraca de Castilla. ​Sancho ascendió al trono en 1223 y fue sucedido por su hermano Alfonso de Boulogne en 1248.​

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PLASENCIA nos pincela la genealogía de los reyes de Portugal:

ALFONSO III EL BOLOÑÉS , EL REFORMADOR Y EL LIBERAL (1210-1270).

DON DIONÍS, EL REY LABRADOR (1261-1325) Ordenó la construcción de canalizaciones de agua, organizó la marina portuguesa, con la construcción de una potente flota y promovió las manufacturas, con el fomento de talleres para la hilatura.

ALFONSO IV EL BRAVO (1291-1357) hijo de don Dionís y de Isabel de Aragón. Apodado el Bravo, por las diversas contiendas bélicas contra los árabes y con su yerno Alfonso XI de Castilla.

PEDRO I EL CRUEL O EL JUSTICIERO (1320-1367).

FERNANDO I EL HERMOSO O El BELLO (1345-1383.

JUAN I EL DE BUENA MEMORIA (1357-1433). Gran Maestre de la Orden de Avis. Fue el primer rey en redactar en el romance luso las leyes de su reino.

EDUARDO I EL ELOCUENTE (1391-1438) Eduardo I o Duarte I fue el segundo monarca portugués (1433-1438) de la Dinastía de Avis, hijo de Juan I y de Felipa de Lancaster. Su hermano, Enrique (1394-1460) fue el impulsor de empresas marítimas portuguesas; por eso se le conoce como el Navegante.

ALFONSO V EL AFRICANO (1432-1481) Hijo mayor de don Duarte I y de Leonor de Aragón fue rey de Portugal desde 1438 a 1481. Contrajo matrimonio con Isabel de Coimbra, con la que tuvo a Juan el Perfecto. Viudo, se casó Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV de Castilla (Batalla de Alcoçovas).

JUAN II EL PRÍNCIPE PERFECTO (1455-1495) Fue rey de Portugal desde 1481 a 1495. Igual que Enrique IV de Castilla, implantó el centralismo en su reino, aniquilando a los señores feudales. Mandó matar al duque de Braganza.

Observamos que los reyes portugueses siempre estuvieron emparentados con los reinos españoles y de la casa de Borgoña. También observamos la gran influencia templaria y la Orden de San Juan de Jerusalén, fundada por los amalfitanos. Hemos de tener en cuenta estos datos; posiblemente se establecieron en Portugal albergos procedentes de Amalfi. Continuaremos con los reyes Gallegos Raimundo de Borgoña y Doña Urraca; y la gran relevancia del Arzobispo Gelmirez. Dejamos la siguiente constancia.

Esto nos fundamenta la gran relación del reino gallego con el reino lusitano; muchos de los lusitanos eran de familia gallega y transitaban de un país al otro sin ninguna dificultad. Pincelamos la posibilidad de que Colón pudiese haber nacido en Portugal y educarse en casa de sus abuelos en la villa de Pontevedra. Queda largo camino que recorrer.

Dejamos la siguiente reseña: "Alfonso VII de León, llamado «el Emperador» (Caldas de Reyes, 1 de marzo de 1105–Santa Elena, ​ 21 de agosto de 1157), fue rey de León entre 1126 y 1157. Hijo de la reina Urraca I de León y del conde Raimundo de Borgoña, fue el primer rey leonés miembro de la Casa de Borgoña, que se extinguió en la línea legítima con la muerte de Pedro I en 1369, quien fue sucedido por su hermano paterno Enrique, primer rey Trastámara . (Ref. RICARDO CHAO PRIETO | TEXTO JESÚS Y BARZÁBAL)".



Pedro de Lorenzo y Macías.