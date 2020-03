Responsabilidad, civismo, solidaridad... más que nunca

Es momento de dejar las diferencias de cualquier índole a un lado y remar todos juntos como sociedad a la par para tratar que los efectos de la pandemia por coronavirus sean lo más leves y menos duraderos posibles.

Todos, desde los políticos a cualquiera de nosotros como ciudadanos, debemos hacer un ejercicio de responsabilidad, civismo, solidaridad... más grande que nunca.

No es una broma lo que está pasando, y no tomar las medidas de precaución y aconsejadas por los expertos en un estado de alerta sanitaria a nivel mundial puede traer consecuencias desastrosas a todos los niveles, para cada uno de nosotros y para toda la sociedad en su conjunto.

Por favor, no jugar con el fuego porque esta vez te podrías quemar tú mismo y hacer que se quemen también todos los que tienes alrededor (familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, niños, mayores...). Para algunos será un simple malestar, un dolor de cabeza, salir poco de casa, socializar poco durante algún tiempo... pero otros podrían perder la vida, y creo que nadie en su sano juicio quiere eso, ¿verdad?.

Por lo tanto, las próximas semanas serán complicadas, pero a la vez importantísimas para tratar de controlar la situación y que no se desmadre de tal manera que el colapso sanitario sería uno de muchísimos problemas a mayores.

Aunar la responsabilidad con la tranquilidad. No vale de nada el alarmismo, vaciar los supermercados, lanzar bulos, etc. Filtrar la información y ser personas. No es momento de criticar... sino de ayudar como podamos a superar el problema, y hacer que en unas semanas o pocos meses la situación se vuelva a normalizar. Seguro de esto aprenderemos para el futuro y esperemos haga que la gente se una más, piense más en los demás y los que quiere, y ayude a crear una sociedad con mejores valores, etc. Ánimo a tod@s