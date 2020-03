Soster o xornalismo durante a crise do coronavirus Covid-19

A Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas enviou unha carta á Secretaría de Estado de Comunicación solicitando ao Goberno que adopte medidas extraordinarias para soster o xornalismo durante a actual crise do coronavirus.

A Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas insta o Goberno a que aprobe urxentemente un paquete de axudas destinado a garantir o exercicio do dereito á información.

As empresas e os profesionais da comunicación, cuxo traballo é sempre decisivo pero resulta aínda máis relevante nestes días de crise sanitaria e que constitúen ademais o principal instrumento público de loita contra a desinformación, aproxímanse a unha situación límite como consecuencia do afundimento do mercado publicitario e da redución da actividade económica.

A evidencia de que esta situación excepcional vaise prolongar durante semanas desatou a alarma entre os profesionais do xornalismo, moitos dos cales están a tomaren riscos estes días para garantir o exercicio do dereito á información de todos os cidadáns.

As empresas para as que traballan empezan a preparar planos de regulamento de emprego e deixaron de contar con moitos colaboradores, medidas que sen dúbida terán consecuencias sobre a calidade e a intensidade da información que desde hai días se esforzan en seguir ofrecendo, en moitos casos de forma gratuíta.

Por esta razón, a Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas considera que se non se tomaren medidas urxentes a información sufrirá serias consecuencias nun momento no que é máis esencial que nunca.

Por todo iso, a Rede solicita ao Goberno de España a adopción de medidas vinculadas ao mantemento do emprego no sector da comunicación e a información así como ao sostemento do traballo dos autónomos que prestan servizo nos medios, un colectivo desgrazadamente cada vez máis numeroso.

Así mesmo, a Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas puxo a disposición do Executivo a súa experiencia, a súa infraestrutura e o seu coñecemento da situación para contribuír á preparación dos planos de axuda.

Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas