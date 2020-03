Ahora que estamos en casa

Ahora que no tenemos nuestra rutina y que nuestros horarios se ven alterados que nos encontramos con que, quizás, esos vecinos a los que nunca habíamos visto se convierten en los ratos de sonrisas del día.

Pero tenemos que pensar que hay personas arriesgándose por nosotros, por salvar vidas, por frenar todo esto y devolvernos nuestra normalidad.

Quedarnos en casa no es más que un gesto, una forma de dar la mano y que no decaigan. No es solo su batalla es la de todos porque recuperar nuestra normalidad no es solo responsabilidad de los que están dejándose la piel en ello.

Entiendo, que se nos hace duro y que cuesta mucho, yo he llorado muchas tardes viendo como mi ciudad enmudecía y ya no escuchas el ruido de los coches, de los niños riendo ni de las terrazas repletas de amigos contando sus batallas o creándolas... en ese instante, que los locales cerraron sus puertas pero volverán y nos darán los momentos que ahora no podemos disfrutar.

Ahora que las calles están en silencio y que los aplausos marcan el final de un día superado, que las linternas son el recuerdo, las estrellas... que cualquier canción te anima a asomarte a la ventana y que cualquier gesto puede hacer sonreír a alguien.

Dejemos de mirar nuestro ombligo.

Todo ira bien, saldremos, celebraremos y abrazaremos mucho.

Leticia Ribeiro