¿Cuándo se establecieron los albergos hebreos en la Ría de Pontevedra? Segunda parte: apartado B.

En el apartado anterior, hemos pincelado sobre la historia de la independencia de Portugal; recordemos Alfonso V de Portugal, cuñado de Enrique IV de Castilla, y a Juan II de Portugal. Estos tres reyes tienen gran vinculación en la búsqueda de cuándo se establecieron los albergos hebreos. Dejamos referencia del anterior:

En nuestra búsqueda, es importante de pincelar los reyes gallegos: Raimundo de Borgoña (1070-1107) y Doña Urraca.

Raimundo estaba emparentado con la Reina Constanza, segunda esposa de Alfonso VI y madre de su esposa Doña Urraca. Dejemos constancia que era hermano del Papa Calixto II.

Ya hablamos en el ensayo anterior de su colaboración en las conquistas de Madrid y Toledo. Alfonso VI le otorga a su hija Urraca. Hay diversas opiniones sobre la fecha del enlace matrimonial. Parece ser que el compromiso formal de la boda o esponsales fue en 1090. Urraca nació en 1080. El rey gallego García, preso de Alfonso VI, fallece en 1090. El rey leonés le otorga al matrimonio el reino de Galicia

que llegaba hasta Santarem (Portugal). Referencia: M.A. Rodríguez Prieto, P. Romero Portilla, "Documentos Medievales del Reino de Galicia: Doña Urraca (1095-1126)".

Su reinado en Galicia, en su inicio, fue bastante desfavorable. Muerto el rey García, las diócesis de Santiago y Lugo se opusieron a él y provocaron una revuelta, capitaneadas por Rodrigo y Vela Ovéquiz. Fracasada la revuelta, degrada al obispo de Santiago, Diego Peláez (Concilio de Husillos, 1088). Intervino en el nombramiento del cluniacense Dalmacio (1094) y después a Gelmírez, que llegaría a ser el primer arzobispo de Santiago.

Gelmírez tenía admiración por la orden de Cluny; Raimundo lo eligió como secretario y escribano; fue su mayor colaborador en el gobierno de Galicia. (Más adelante detallaremos un trabajo de David Vázquez Barbazán).

Ya comentamos que Alfonso II El Casto, tal vez el primer peregrino jacobeo, adjudicó tierras a los godos y francos que decidieron instalarse en los feudos del reino de Galicia. En el siglo X llegan a nuestra tierra gallega francos y personas de otros países; se asienta y van dando vías comerciales, burgos al lado de castillos y monasterios, sembrando las raíces del feudalismo. (Elisa Ferreira Priegue).

En el siglo XI-XII ya tenemos vestigios de burgos como villas, considerándolas ciudades en el siglo XII. Compostela ya se consideraba un gran núcleo urbano antes del siglo XII.

"Raimundo de Borgoña es uno de los referentes de la presencia franca en la política de León y Castilla, en la consolidación del fenómeno jacobeo y de Santiago como gran santuario de peregrinación universal, con el apoyo borgoñón, de Cluny y del papado, tres pilares de una "estrepia" en donde domina la familia del franco-condado de don Raimundo, quien empezó su cursum o carrera política en el Jura, región muy bien conocida por los miles de emigrantes gallegos que en esos lares trabajan, y durante siglos vinculada a la España de los Austrias". (Andrés Barón).

Era hermano de importantes mártires templarios y del Papa Calixto II, que fue un gran mecenas de Compostela y su tumba apostólica; tal vez este Papa fuese el artífice del Códice Calixtinus, que se fundamenta en un manuscrito iluminado que contiene el texto más antiguo de Liber Santi Jacobi (1140). En el encontramos una guía para el camino jacobeo desde Francia a Santiago.

Raimundo impulsa la repoblación en Galicia, Ávila, Extremadura; era la mano derecha de Algonso VI, su suegro. Da gran impulso comercial a las Diócesis de Santiago y Lugo.

María Gloria de Antonio Rubio: "De los casi quinientos años de presencia judía en Galicia transcurridos entre el año 1044, fecha de la primera noticia, y 1492, momento en que los reyes Isabel y Fernando firmaron el decreto de expulsión de los judíos de todos sus reinos, se conservan tanto registros documentales como materiales de la misma, siendo los primeros, los documentales, los que dan título a este texto".

Con esta referencia, asevera que, posiblemente, los albergos hebreos en la ría de Pontevedra se establecieron en Galicia y en nuestras rías en el siglo XII. Trataremos de documentarlo en el siguiente ensayo.

¡Nadie contradice que Raimundo y su esposa Doña Urraca, reyes de Galicia, siempre favorecieron a los seguidores del Cister y a templarios! Han favorecido a varios monasterios, no solo en Galicia, sino también en otros reinos. Nos interesa comentar las siguientes donaciones.

"La reina doña Urraca dona al monasterio de San Xoán de Poio y a su abad, Fromarico, la mitad del coto del monasterio en las mismas condiciones que anteriormente había donado la otra mitad, juntamente con su marido don Ramón (Raimundo), añadiendo todas sus posesiones y derechos y eximiéndole de toda jurisdicción". (CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1857,N.13").

Desconocemos la historia de este maravilloso monasterio de Poio, dotado por favores de muchos reyes. Con el ilustrado Mendizábal, se quemaron, extraviaron o requisaron mucha documentación. Hay constancia que en un inicio fue un sencillo cenobio (Documento del 940) que estaba al lado del actual. Se han conservado piedras románicas: las han enviado a los arqueólogos para su verificación. Si las datan entre el siglo X-XII, podremos aseverar que hubo un templo románico; tal vez de las mismas características del Armenteira.

Esto nos lleva a contemplar que hasta el siglo XV no fue ocupado por los benedictinos, y que tal vez monjes templarios, de la orden del Cister, estuviesen ubicados en Nuestro Monasterio de Poio. A muchos investigadores siempre le han intrigado los misterios históricos que guardan todos los recovecos de este hermoso monasterio.

Comenta Constantino Horta y Prado: "19 de octubre de 1434 figura en Licenciado Er.-Martín de Deza, en el convento de San Francisco de la misma población (Pontevedra)" "Según escrituras notariales de 25 de Julio de 1434, 13 de Febrero de 1435 y 29 de Mayo de 1436., que, constan en los mismos minutarios citados en el capítulo anterior, era monje en el monasterio de Poyo, Fr. Fernando de Deza", "El apellido Deza existe en Galicia desde hace mucho tiempo, y dichos frailes podrían ser parientes de Fr. Deza, nacido en Toro, en Zamora, muy bien pudo realizar sus primeros estudios, repito, al lado de cualquiera de los dos mencionados monjes, quienes eran, sin ‘duda, parientes suyos".

Ya demostramos en el Hebreo que descubrió América de que no existe evidencia que el Padre Deza estudiase en uno de los monasterios en compañía de Colón. Adjuntamos referencia.

Nadie pone en duda que los Deza eran cristianos nuevos y procedentes de etnia hebrea. Este aseveramiento nos lleva a considerar que en ambos conventos había monjes de etnia hebrea; la mayoría de los conversos ayudaban a los judíos. Lo iremos viendo más adelante.

Si los trabajos arqueológicos, iniciados por Fray Simón Rementería, llegan a buen término, tendremos un valioso elemento para esclarecer sí se ubicaron templarios en el Monasterio de Poio. Hay varios historiadores que vinculan a Colón con el judaísmo y las órdenes Templarias.

¡Bien! Seguimos buscando pesquisas y nos trasladamos al Monasterio de Armenteira. Sobre la fundación del Monasterio de Armenteira, hay diversas opiniones. Señalamos las más genéricas: se la atribuyen a San Fructuoso (presunto fundador del Monasterio de Poio); al conde Raimundo de Borgoña, rey consorte de Galicia; otros, a San Ero, que sesteó más de un siglo (una preciosa leyenda).

Navascués Palacio sostiene que el abad San Ero sometió a un antiguo cenobio a la disciplina cisterciense. La tradición habla como pilar del monasterio al abad Ero y su esposa. (Su leyenda es conocida; sesteó centenas de años, hechizado por un mirlo).

Este monasterio recibió varias donaciones. Raimundo de Borgoña y su esposa Doña Urraca: No encontramos documentación de sus donaciones a este monasterio; hay grandes vestigios de su gran intervención. Asentar y otorgar a sus huestes de Nantes un gran territorio en el Salnés; actualmente es una de las siete parroquias del concello de Sanxenxo. Los parroquianos le denominan el camino francés. La

ubicación de los templarios en la zona de Meis (Armenteira) puede atribuirse a este conde Gallego.

Año 1151: Encontramos tres documentos de sus donaciones: una heredad en Gondes, otra en Vilar y Mauriz a cambio de una vaca y su ternera; el tercero, Alfonso VII, hijo de Raimundo de Borgoña, en diploma real, otorga el coto de Barrantes, todas las tierras de Armenteira y Godes con sus heredades y salinas, pertenecientes a su pecunio; también le concede el coto de Gondes y Castromán, señalando sus

límites.

¡No son imaginaciones cómo nos atribuyeron los papistas de su Colón! Los templarios se ubicaron en Meis y tenían gran vinculación con el Monasterio. Hemos de bucear en los vestigios históricos. No olvidemos que en los templaros había judíos o cristianos nuevos.

Pincelaremos la Historia de los Templarios en Meis de Mario Gallego: "La Orden del Temple y la del Santo Sepulcro estuvieron presentes en la localidad meisina". Y a quien de entrada ponga en duda lo que Gallego ha contrastado documentalmente en archivos históricos, le aplica la misma máxima del bardo: "Hai un tempo alguén dixo como a un concello tan pequeno lle podía sacar tanta historia. Meis non é pequeno, é que ti non es capaz de imaxinar nada grande".

"A Cruz é a Espada. Señores de Meis" recorre en sus 102 páginas la historia de estas dos órdenes militares en la localidad, entre los siglos XI y XIV, tras dos años de buceo en el Archivo Histórico Nacional, los Archivos Diocesanos de Santiago y los fondos documentales del Museo de Pontevedra.

"Entrei entón e accedíase por un alpendre. Subíase por unhas escaleiras e alí tiña unha cruz que entón me pareceu da Inquisición. Pero logo, cos anos, comprendín que era unha Tau", la cruz templaria. Sería, junto a la capilla de O Mosteiro, una de las únicas construcciones de la Orden que perviven hasta hoy (la mayoría de iglesias son posteriores)".

Hemos de recordar que los Amalfitanos fueron los fundadores de estas órdenes templarias; se comentará en siguientes ensayos. No leyendo las cartas colombinas se pueden establecer conclusiones, ya que muchas no se centran en la realidad ni la objetividad. Nosotros tratamos de abrir vías en las que se investiguen; tal vez dé respuestas que algunos, por sus propios intereses, no las quieren afrontar. Os adelanto: COLÓN NO NACIÓ EN SALVADOR DE POIO. Lo iremos documentando.

¡Ya se va haciendo un poco extenso este ensayo! Consideramos necesarios exponer las herramientas para hacer constancia que a Colón se comenta desde un prisma externo y no han entrado en su interior, su apego a la tradición hebrea, a la lucha por restablecer Jerusalén, como los templarios. Antes de finalizar, dejaremos constancia sobre nuestros reyes Gallegos: Raimundo de Borgoña y Doña Urraca.

Tuvieron dos hijos, en la villa de Caldas de Reyes:

Sancha Raimúndez (1095/1099–1159). Fue sepultada en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León, conservándose en la actualidad su cadáver incorrupto.

Alfonso (1105–1157) quien sucedió a su madre como Alfonso VII de León y​ fue sepultado en la Catedral de Toledo.

En 1106 Raimundo enfermó en Zamora, muriendo al año siguiente (1107) en Grajal.

Carlos de Bustamante: "Las primeras repoblaciones de la zona fueron llevadas a cabo por Raimundo de Borgoña, que no es otro que el Conde Raymond Berenguer, hijo del Conde Guillermo I de Borgoña y de Estefanía de Longwy. Curioso personaje, cuya vinculación a Godofredo de Bouillon y otros personajes de interés para los amantes de la orden del Temple, estoy llevando a cabo.

Recordaré algunos datos de interés de este personaje…: este personaje murió el 24 de mayo de 1107; estuvo casado con Doña Urraca, Reina de León y Castilla, hija de Alfonso VI y Constanza de Borgoña. Tras la muerte de Raymond Berenguer, Doña Urraca, se casó aquel mismo año con Alfonso I de Aragón, declarándose el matrimonio nulo en el año 1113, tras un encierro desde 1111 en la Fortaleza de Castellar. De su matrimonio con Raimundo de Borgoña, nacerá el futuro rey castellano Alfonso VII, conocido como Alonso "el emperador".

Antes de morir Raimundo de Borgoña nombra custodios y tutores de su hijo Alfonso VII a Diego Gelmirez y Pedro Froilaz, conde de Traba. Dejamos enlaces para los que estén interesados en las intrigas, luchas y las grandes penalidades de Doña Urraca, su madre. Hay quien atestigua que solo fue feliz, mientras vivió su esposo Raimundo de Borgoña.

Salazar y Acha, Jaime de (2006). «Urraca. Un nombre egregio en la onomástica altomedieval». En la España medieval (1): 29-48. ISSN 0214-3038.

Sena Medina, Guillermo (2009). «Contestando a la réplica de don José Muñoz del Campo sobre el lugar de la muerte del Emperador don Alfonso VII». Boletín del Instituto de Estudios Giennenses (199): 113-124. ISSN 0561-3590.

CONCLUSIONES:

PRIMERA: Los templarios estuvieron en zona de nuestra provincia: Orden del Temple y la del Santo Sepulcro. Ya comentamos que sus fundadores fueron los Amalfitanos. Nos da constancia que "La carta templaria" de José Antonio Hurtado, puede estar muy bien documentada; puesta en duda por el gran conocedor de la vida de nuestro Gran Nauta: EL HEBREO QUE DESCUBRIÓ AMÉRICA". Sigue en librerías.

SEGUNDA: La comunidad mercedaria del Monasterio de Poio y nosotros enviaremos a los arqueólogos restos de vestigios, guardados y conservados, del románico; posiblemente sobre un templo románico se construyó este maravilloso monasterio de Poio. Hemos de buscar en él signos del Temple. Esto nos lleva a considerar que, posiblemente, la orden del Cister habitó en Poio hasta mediados del siglo XV.

Esperamos encontrar más vestigios, ya que nuestra historia es un patrimonio de todos los pueblos. En el próximo ensayo, ya entraremos en exponer nuestras consideraciones cuándo se establecieron los albergos hebreos en ría de Pontevedra.

Nuestro historiador David Vázquez Barbazán aportará sus estudios sobre Gelmírez y la Marina Castellana.

Pedro de Lorenzo y Macías.