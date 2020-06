¡Platón! "Su confinamiento y su Manola"

O patrón do Coto Redondo I, chamoume e estuve navegando con ile algúns anos; sempre íamos na busca do polbo (pulpo). Desde Marrocos ata Mauritania. ¡Tiña imán e cheriraba dónde papaban os polbos os mariscos! ¡Jandres redadas! Íamos as Palmas; xa estaba os nipons e chinos. ¡Jasús, mercaban todo e de volta outra ves a fanear.