Concreción, por favor

Cada vez estamos peor, la pandemia avanza, y lo que parecían rebrotes puntuales, se ha convertido en una nueva ola de contagios brutal. Volvemos a estar como en el mes de abril, con miles de contagiados. Cada vez estamos mas asustados, porque cuando pensábamos que esto ya estaba pasando, vuelve con más fuerza si cabe.

Pero con una diferencia importante porque, al principio, el confinamiento, que nos pareció una medida excesiva, resultó efectiva. Tras el susto inicial de no poder salir a la calle, pensamos que encerrándonos en casa escaparíamos del virus. Y no ha sido así, ahora volvemos a tener el miedo en el cuerpo porque, además, desde que la gestión de la pandemia está en manos de las Comunidades Autónomas, todo esto parece un guirigay.

Cada uno hace la guerra por su lado y da la sensación de que el Gobierno les ha soltado el muerto sin más. No se planifica nada, todo son medidas cambiantes y sin criterio, lo que es bueno para uno no vale para el otro, el curso académico va a comenzar y no sabemos cómo, con qué medidas de seguridad, si será presencial o no. ¿Y qué fue de los famosos rastreadores?

En fin, que además del miedo al virus, tenemos pánico a la jaula de grillos en la que se han convertido las relaciones entre nuestros dirigentes, donde todo está más politizado de lo que debiera.

Y ahora sale Sánchez para decir que no debemos preocuparnos porque todo irá bien, y que no va a permitir que el virus pueda con nosotros. ¡Menuda tontería señor presidente! El virus hará lo que quiera porque lleva haciéndolo medio año, y por mucho que usted repita con la voz engolada que "no lo vamos a permitir" eso no sirve para nada porque al virus no se le combate con falsos discursos patrióticos.

Solo se trata de una comparecencia para la galería, para su lucimiento y para la promoción personal; para enchufar a los muy militantes, a los incondicionales. La típica propaganda política en tiempos entre elecciones. Pero esto no es Estados Unidos, donde los mensajes patrióticos calan, aquí queremos hechos, concreciones. Y lo que tenia que haber hecho era añadir las medidas concretas que se van a aplicar para que el virus no pueda con nosotros. Es decir, ¿qué van a hacer ustedes para no permitirle que nos siga acosando como lo está haciendo?