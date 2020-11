Solicitude de asfaltado en condicións no aparcamento do colexio Manuel Vidal Portela e mellora das beirarrúas

Non pedimos maxia, pero si pedimos que nos asfalten en condicións o aparcamento do colexio Manuel Vidal Portela e que adecenten as aceras, xa que os nosos pequenos van a ter que acceder o colexio en barca.

O saír do coche hai unhas charcas impresionantes. Na acera é imposible andar por ela sen ter balsas de auga. Nestes tempos tan complicados coa covid-19 , pedimos que os nenos non teñan que entrar na escola cos pés empapados, para coller unha pulmonía.

Temos que esperar o turno de entrada todos apiñados nunha acera, chea de balsas de auga, non hai sitio onde escapar para estar distanciados. Os nenos entran empapados ao colexio e quedan así durante 5 horas.

Por favor, a quen teña a competencia neste asunto, pedímoslle que teñan un pouco de consideración con estes nenos e arranxen a zona de aparcamento e a acera.

Emilia Pillado Gomez