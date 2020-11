Colegio de Médicos de Pontevedra: 'Sobre la petición de cese de Fernando Simón'

No obstante, esta organización colegial quiere aclarar que no está de acuerdo en las formas en que se ha pedido la dimisión/cese del Dr. Fernando Simón por el CGCOM. Apoya nuestra decisión de no conformidad el hecho de que en la Asamblea de presidentes de Colegios de Médicos de España del pasado día 13 de noviembre, no figuraba en el orden del día, ningún punto referente a la citada dimisión. Por lo que este Colegio tampoco pudo tratar previamente este asunto.

De haberlo tratado, manifestar que este organismo no entra nunca en valoraciones políticas por respeto a la pluralidad ideológica de sus miembros. De otro modo sería la legitima defensa de cualquiera de nuestros compañeros, a la cual nos debemos, en las que, como ya hemos demostrado en numerosas ocasiones, llegamos hasta las más altas instancias de las Administraciones (independientemente del color político que estas tengan) y de la justicia, para su mejor apoyo. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra