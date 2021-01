¿En qué época fue romanizada Caldas de Reis?

Vamos a viajar en los tiempos, en busca de argumentos que nos atestigüen cuándo los romanos se ubicaron en nuestra Caldas de Reis.

La Península Ibérica fue imán de varias civilizaciones. Los pueblos de etnia celta, posiblemente oriundos de los Indoeuropeos, se establecieron en el norte de nuestro País; emigraron de sus lugares ya por acoso bélico, ya por la hambruna. Pronto los Íberos ocuparon la parte sur. Varias tribus se mezclaron dando origen a los celtíberos.

Nos visitan los fenicios, que son antergos de los cartagineses. La ambición de éstos, llevó a luchar con Roma en tres guerras: "Las Púnicas". En la Segunda Aníbal destruye Sagunto e inicia una gran marcha, a través de los Pirineos para invadir Roma. Ya cruzado los Andes, los romanos atacan Cartago y desembarcan en Ampurias (218 a.C). Se inicia la conquista de España; fue la primera en ser invadida y la más difícil de someter; finalizó con las guerras cántabras. (César Augusto 19 a.C.).

El historiador Estrabón hace referencia al comercio romano en nuestra Galicia, que se desarrolla a partir del siglo III a.C: "Las casitérides (islas) son diez y están situadas muy próximas unas de otras hacia el norte del puerto de los Ártabros (sito en las rías de La Coruña, Ares y El Ferrol), en alta mar; tienen minas de estaño y plomo".

Tito Livio refleja las grandes dificultades del pueblo romano para someter a los pueblos hispánicos bajo su imperio: "Por esta razón, siendo la primera provincia en que penetraron los romanos, fue la última en ser sometida, y solo en nuestra época, bajo el mando y los auspicios de Augusto Cesar.

Las legiones romanas eran diezmadas por los pueblos hispanos.

Recordamos a Viriato; Roma tuvo que comprar a tres de sus capitanes para darle muerte. (Guerras Lusitanas, 147-139 a. C). Hay diversidades de opiniones sobre su cuna; hay vestigios que pudo haber nacido en el valle de Verín.

La primera expedición en nuestra Galicia la dirigió Décimo Junio Bruto (132 a. C.); realizó varias conquistas y le denominaron el Galaico. El historiador Anneo Floro (siglo 1 d. C.): "Décimo Bruto, recorrida la costa del Océano como vencedor, no retiró sus estandartes antes de descubrir, no sin cierto miedo y horror de sacrilegio, el sol que cae al mar y el fuego surgido en el agua". Observamos que no entró en el interior de nuestra tierra, solo asoló algunos pueblos marítimos.

Julio Cesar navega desde Gades (Cádiz) hasta Brigantium, ría de la Coruña, año 60 a. C. Tuvo varios enfrentamientos con los pueblos celtas y fue mermado varias veces. Aprendió el arte bélico de nuestros pueblos "Guerra de Guerrillas". Pactó con varios pueblos galaicos; se rodeo de fama al llegar a Roma con un gran botín y la alianza en Galicia. En la Guerra Civil contra Pompeyo tuvo ayuda de estos pueblos gallegos, logrando mermar las fuerzas de Pompeio que se retira a Farsalia, donde es derrotado finalmente.

En el año 22 a.C. las guerras entre los invasores y las tribus galaicas eran muy cruentas. Las legiones romanas eran mermadas. Roma reflexionó ante esta problemática; enviaron a los mejores generales, Cayo Furnio y Publio Carisio; lograron que las guerrillas locales fuesen perdiendo terreno, que tuvieron que defenderse en el Monte Medulio. Hay muchas versiones dónde se ubicaba el Monte Medulio, todas respetables.

Nosotros exponemos lo que analizamos con más certeza. Adolf Schulten (1870-1960) arqueólogo e historiador sitúa el Monte Medulio en Santa Tecla, muy próximo a la Guardia; los romanos sitiaron todo el monte, impidiendo que los celtas se abasteciesen de suministros.

Relata Lucio Anneo Floro: "Los romanos avanzaron, muy coordinados, por todas las partes. Reducidos los bárbaros a extrema necesidad, se dieron la muerte con fuego, la espada y con el veneno extraído de los tejos. Así la mayor parte se libró de la cautividad, que a una gente hasta entonces indómita parecía más intolerable que la muerte.

El Padre Sarmiento argumenta que unos ingirieron el veneno del Tejo, mientras que unos se habrían arrojado al fuego de una inmensa hoguera y otros se habrían dado muerte con sus espadas, tras un gran banquete y bajo los efectos de la embriaguez. Castelao en el escudo que diseñó para Galicia, remarcó esta frase: Antes muertos que esclavos.

Finaliza el sometimiento de nuestros pueblos por los romanos en las Guerras Cántabras. Cesar Augusto (29 a. C). Finaliza con el asedio del Monte Medulio. (año 22 a. C.). Esta masacre en el Monte Medulio simbolizó el fin del hábitat de los castros y el advenimiento de una nueva jerarquía; con la Pax romana en nuestros pueblos, que fueron respetados y les otorgaron varios privilegios, fueron abandonando los castros y asentándose en villas.

¡Ya hemos paseado un poco por el tiempo! Exploremos cuándo se asentaron los romanos en la enigmática villa de Caldas de Reis. Nos serviremos de los argumentos que están a nuestro alcance.

La Vía XIX era una calzada romana, construida en tiempos de Cesar Augusto; unía las villas de Braga, Ponte da Lima, Tui, Pontevedra, Iria, Martiae, Lugo y Astorga.

En este mapa podemos observar todo su recorrido. Lo describe el emperador Antonino Pío (131-161 d. C.) Fue inaugurada en el año 11 d. C. Era la más larga del noroeste peninsular, con unos de 500 kilómetros.

¡Menos mal, ya tenemos referencia! ¿Podría ser romanizada en la segunda mitad del siglo I a. C. la villa de Caldas de Reis?

Podemos afirmar que los romanos contralan casi a toda Galicia en tiempos de Cesar Augusto; se trazan tres vías que pasan por tierras gallegas: la XIX y XX visitan a Caldas de Reyes. Eran amantes de las aguas termales y las hallaron en esta preciosa villa que era "sua mansio" y la denominaron Aquis Celenis o Aquae Celenae.

Esta villa era un lugar estratégico para las comunicaciones; decidieron que fuese una mansión de descanso y fonda, dando hospedaje a los que transitaban por la Vía XIX; fue la quinta mansión, entre Turoqua (Pontevedra) y Pria (Iria Flavia). Tuvo gran relevancia y se instaló para su defensa la Legión X Gemina; desconocemos la fecha de su asentamiento; hay noticias que esta Legión, en el año 70 d. C., se trasladó a Germania.

Nos da a entender que ya se habían acoplado los Cilenos con los romanos.

En el Concilio de Toledo (397-400) asiste el obispo Exuperantius de la sede del municipio Celenis. Memoremos las aportaciones romanas en este bucólico lugar. Sus puentes.

Este puente es denominado de La Herrería. Da entrada a la villa, los que circulan desde Pontevedra. Es mimado por el engatusador río Umia. Los romanos lo construyeron con cinco arcos de medio punto de dovelas uniformes, salvando el desnivel en el arco central con motivo de facilitar el desagüe de las aguas acumuladas por las lluvias. ¡Ya en la villa, a mano derecha está "O muiño"! Lugar de gran tipismo que nos obsequia con una gastronomía muy exquisita de nuestra cocina gallega. Con las fuertes lluvias, el Umia suele cubrirlo con mimo.. ¡Son famosas las inundaciones del caprichoso Umia!

Paseamos por la antigua calzada romana y descansamos admirando el Puente Romano sobre el río Bermaña.

¡Qué preciosidad de paisaje! Observamos los tres arcos de medio punto, sus pretiles pétreos; nos invita a cruzarlo. Aún conserva restos de su pavimento antiguo. Los romeros del Camino Portugués disfrutan pisando las antergas piedras del itinerario de Antoniano. Al inicio un crucero guía a los romeros del Camino Portugués a cruzar este puente de históricos enigmas y los unen con el Barrio de San Roque. Hoy, el que observamos fue reconstruido en el siglo XVI, sobre el antiguo puente romano. ¡No era de esperar, lleva con orgullo el escudo de Caldas de Reis!

Otro puente y qué panorámica de verdor, de gallega naturaleza, desprende. Le bautizaron "Puente Romano A Baxe". Está al este de Caldas, a unos 2 Km; por él se hacía camino desde esta villa a Cuntis, pisando una anterga calzada romana. Fue reformado en 1729. Lo mencionaremos cuándo comentemos el senderismo por esta villa. Lo acaricia el río Umia. Presume del escudo de Caldas de Reis.

Los Galaicos eran un conjunto de pueblos de etnia celta, afincados en nuestra tierra, Galicia; entre ellos se establecieron Los Cilenos, que ocuparon los territorios entre los ríos Ulla y Lérez; en el medio, transcurre el río Umia, que dormita al llegar a esta villa. En ella manaron aguas termales, muy apreciadas por la civilización romana, dando origen a los baños termales.

Hidacio y Plinio la domina "Aquae Celenae" (pueblo de las aguas cilenas); hoy Caldas de Reis. Los Cilenos adoraban al dios Edovio.

Trascurren los tiempos y esta villa es bautizada con distintos nombres. En el siglo es conocida por KALIDAS; hay referencias en siglo XI relacionadas con Alfonso V, en 1019 y 1025. Permanece la mención a las aguas termales y dejan en olvido a los Cilenos.

TERRA TERMARUM: El papa Pascual II, en una bula del 1110 la denomina con este nombre. Hay varias opiniones que se refería a las aguas termales de Cuntis y Caldas.

CALDAS DE REX: Se encuentra en documentos de 1214. Lo retoman ya que en 1105 nace en Caldas el rey Alfonso VII el Emperador; hijo de Raimundo de Borgoña y Doña Urraca. (Habrá un ensayo sobre este hecho histórico).

CALDAS DE REYES: En 1254 el arzobispo Juan Arias le concede a esta villa el fuero y la nombra Caldas de Reyes.

CALDAS DE REIS: El Concello en 1983 aprueba esta última denominación, basada en la Ley de Normalización Lingüística (3/83). Esperemos que sea la definitiva.

¡Por hoy, finalizamos nuestra segunda etapa en este pueblo! Volveremos con el siguiente. Hablaremos de Presciliano y la evolución del cristianismo en esta zona, recorriendo parte del río Umia.



Pedro de Lorenzo y Macías.

Fotografías: © Celina Reguera. Coordinadora Área de Cultura de Caldas de Reis.