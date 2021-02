Así trata el SERGAS al personal eventual

El pasado sábado me inscribí a través de la web de empleo galego a una oferta de empleo para TCAE, no sabía para donde era y para mi sorpresa hoy sonó el teléfono y me llamaron del Hospital Provincial, una vez comprobados mis datos y que estaba en las listas me dijeron "ahh pero tienes una sanción por dos renuncias", le expliqué que había recurrido sin lograr nada las dos renuncias en noviembre y me comentó que hablaba con la jefa de servicio y me volvía a llamar, cuando lo hizo la respuesta fue "estás sancionada hasta octubre".

SANCIONADA. Sancionada porque en el mes de junio decidí no cubrir la denuncia que la doctora de salud laboral me dio para cubrir y denunciar los hechos que ocurrieron una noche de servicio en Urgencias en la que un doctor me insultó, gritó, increpó...delante del personal, enfermos y pacientes por estar en un servicio que desconocía; en vez de eso yo decidí hacer un escrito a la gerencia y dirección de enfermería, luego me pasaría 4 meses de baja, no me había hundido el atender a pacientes críticos de la Covid 19, lo había hecho un médico que puede ser muy buen médico pero es una mala persona, esos escritos nunca tuvieron respuesta y tampoco durante esos 4 meses en salud laboral se me valoró para un cambio de servicio porque no se podía mientras estaba de baja, mi contrato finalizo antes de darme el alta. Un mes después empezaron a llamarme ya que estoy en la lista de pull (trabajamos 9 días al mes, nos llaman a cualquier hora del día, puede ser para ir en una hora, siempre con el teléfono pegado día y noche), fui varios días a consultas y luego a Medicina interna 3 (una planta con mucha carga de trabajo y pacientes crónicos); pero llegó una llamada para Urgencias y les dije que no podía explicándole que no era capaz de volver a ese sitio, volvieron a llamarme para un contrato en la UCI les intente explicar que estaba pendiente de que me valorasen en salud laboral y no me sentía al 100% como para ir a ese servicio porque estaba muy medicada, me dijo que me sancionaría, le dije que lo sentía pero que yo no podía jugar con mi salud, mientras estaba en la ducha el teléfono sonó 4 veces y lo tenía en la habitación cuando el pacto de contratación establece en intervalo para las llamadas, pero ellas se lo pasan por donde quieren, como se pasan amenazarnos, hablarnos mal, etc, etc, etc.

A los dos días me vieron en salud laboral, lo primero fue la bronca de la doctora que me había cambiado la cita hasta en tres ocasiones, no le parecía bien que le hiciese perder el tiempo ya que yo no era personal de la casa (no estaba contratada en ese momento) ella me dijo que entendía lo de urgencias que por supuesto era normal que no volviese a ese servicio pero que si estaba de alta podía trabajar en cualquier sitio. No tienen personal, si quitamos de la lista a la gente que tiene personas de riesgo en sus casas y han pedido suspensión, a los que nos sancionan porque la gente que está en chamamentos se toma el pacto como quiere y que hay muchas bajas es normal; además seguimos dejando que este gobierno nos haga contratos de 1 día (yo tenía esos contratos hace 30 años en la sanidad privado)

VERGONZOSO. Me pregunto como tratará el médico de urgencias a una persona que llegue del INEM sin ninguna experiencia. Por supuesto la directora de RRHH no tiene tiempo para atenderme y me han dicho que me llamará.

Ángeles Rodríguez Álvarez