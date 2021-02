El fantasma de Bárcenas

Bárcenas ha vuelto. Ha vuelto para desestabilizar la tranquilidad del presidente del PP. Y ha vuelto a ser de nuevo "ese señor del que usted me habla". Su fantasma amenaza con perseguir al PP durante mucho tiempo, y por mucho que en el partido se esfuercen en afirmar que ya no tienen nada que ver con él porque ahora la dirección es otra, en realidad no es así.

Casado ha llegado en este asunto hasta dónde ha podido, o mejor, hasta dónde le han dejado, porque sigue manteniendo en el partido a muchas personas de aquel PP, por eso tiene que seguir pagando por lo que hicieron en el pasado. Esa idea que tienen de que con un nuevo presidente se produce una catarsis y que todo se resetea para quedar en nada, demuestra que tienen una enorme confusión.

Porque nada es así, ni en los partidos políticos ni en la vida real. Las personas y las organizaciones heredan, y aunque no sean responsables de los actos anteriores, si lo son de asumir las consecuencias que aquéllos pudieran acarrear. Entender esto sería aprender del pasado, todo lo demás, es marear la perdiz.

Pablo Casado no tiene ninguna responsabilidad penal en el asunto, cierto, y podemos creernos que haya hecho propósito de enmienda y que incluso haya emprendido con su liderazgo un nuevo camino. Pero es igual de cierto que lo que sucedió en aquellos años es suficientemente grave como para que, tanto el partido como su presidente como responsable máximo, tengan que sufrir durante mucho tiempo ese dolor.

Y ese dolor, significa soportar la actualidad de los procesos judiciales pendientes. Por supuesto que lo deseable sería que los tiempos judiciales se correspondieran con los políticos, pero que no lo sean, no significa que se supriman las responsabilidades contemporáneas a quiénes tienen la responsabilidad de la dirección en estos momentos.

Además, no todo es tan antiguo, porque más allá de la financiación irregular y los papeles del extesorero, está el caso Kitchen, que es de anteayer, y que trata de una operación con el PP en el gobierno, urdiendo presuntamente una operación para obstaculizar una investigación judicial y evitar que las pruebas que Bárcenas tenía llegaran al juzgado.