Le falta todo

¿Qué posibilidades tiene Pablo Casado de volver a ser candidato en unas elecciones generales tras el descalabro en Cataluña? ¿Será capaz de aguantar al frente del partido tras el sorpasso de Vox? No cabe duda de que Abascal le ha devuelto a Casado el golpe de la moción de censura, y le ha demostrado que en Cataluña no hay carencia de votantes de derechas, sino que el problema es el discurso y la falta de estrategia del PP.

El golpe que le han asestado podría ser definitivo, y pasar a ser un partido irrelevante en Cataluña ya no es un imposible porque se han quedado apenas a ocho décimas de no tener representación parlamentaria. Han sido muchos años de desaires, de afrentas, de no querer entender a la sociedad catalana.

Han sido muchos años de choque frontal con la sensibilidad catalana a pesar de tener a un presidente que hablaba su idioma en la intimidad.

Ahora hay ruido de sables en el partido, y no parece que haya un solo barón que confíe en el presidente. Es lo que tiene la política, que solo se apoya a los ganadores. La presión para que Casado haga cambios en la dirección va a ir en aumento, pero el problema es que, aún en el caso de plegarse, solo le servirá para aguantar algo más de tiempo al frente del partido, porque su etapa parece finiquitada.

El PP viene dando tumbos desde antes de la moción de censura de Rajoy, pero la gestión de la campaña catalana por parte de Casado, las contradicciones en las que ha incurrido, las dudas sembradas y su aparente discrepancia “en diferido” con la dirección de su partido, le han dañado mucho, tanto internamente como de cara al electorado.

De nada le vale presumir de ser un partido con vocación de gobierno si es casi irrelevante en aquellas comunidades autónomas con mayor peso dentro del Estado, y dónde los nacionalismos son tan relevantes. Los partidos políticos se fundamentan en ideas, en estrategias y en modelos; y se apoyan en un verdadero líder para llevarlo todo a cabo, lo que pasa es que, de todo eso, el PP no tiene nada.