8M en tempos de pandemia

Hai agora un ano pedíronnos que quedaramos na casa para protexernos dun virus do que non sabiamos nada. Esta medida tivo repercusións a todos os niveis pero, ante este 8 de Marzo, queremos centrarnos nas consecuencias desfavorables que a súa aplicación ocasionou nas mulleres.

Aínda que é moi pronto para determinar o verdadeiro impacto que as restricións de mobilidade e o confinamento causaron para as mulleres, os novos informes revelan que se intensificou a violencia machista no ámbito doméstico. De súpeto, as nosas casas pasaron a ser o lugar onde as nosas fillas e fillos tiñan clase, onde quedabamos coas amizades e co resto da familia de forma telemática, onde traballabamos e onde nos coidabamos. Todas as actividades do noso núcleo de convivencia centráronse nun único lugar, o fogar. Iso fixo que a carga de traballo relacionada cos coidados se desbordara. A estas alturas xa sabemos que eles "axúdannos" nas tarefas caseiras, pero é obvio que non se distribúen de xeito equitativo, senón que recaen en gran medida nas mulleres e, por iso, os coidados non están valorados, nin social nin economicamente. O confinamento acentuou a fenda de xénero nas familias, incrementando a carga de tensión e ansiedade nas mulleres.

Os indicadores dan conta dun preocupante aumento do maltrato, que se recrúe polo encerro domiciliario ao pasar máis tempo ao lado do agresor. Ante a imposibilidade de saíren da casa, tamén houbo un acceso moi limitado aos servizos públicos de atención ás mulleres. O confinamento foi un inferno para todas aquelas cuxo fogar non é un refuxio de seguridade, senón un espazo insoportable de insultos, golpes e abusos.

Pensamos tamén nun grupo moi oprimido nas circunstancias da pandemia, como as mulleres trans, ás que o illamento relegou á invisibilidade máis absoluta. A piques de conseguir unha lei que despatoloxice a súa situación, viron cuestionado por unha gran parte da sociedade o seu dereito a ser e a existir, o seu dereito a non ser excluídas do lugar ao que pertencen.