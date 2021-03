El amor de una madre que nunca se rindió

Recientemente leí Vidas Arrebatadas, de Pepa Bueno, la memoria de dos niños que sobrevivieron al atentado de ETA contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.

En puertas de la Navidad de 1987, ETA reventó con un coche bomba su casa y mató a once personas, cinco de ellos niños. A José María y a Víctor, de 13 y 11 años respectivamente, los dejaron huérfanos de padre y madre aquella noche en la que también acabaron con la vida de su hermana pequeña.

Un escenario imposible de olvidar en el que asistíamos atónitos, como siempre sucedía ante estos actos de barbarie, al desmembramiento sin explicación de familias enteras como la de esos niños. Hoy en día, aún sin pretender ahondar en el drama ni hacer una crítica sobre el actual y condescendiente trato que, en mi opinión, reciben los terroristas, seguimos sin encontrar una explicación.

Tras un considerable esfuerzo por conseguir abstraerme de las circunstancias y los motivos por las que estos dos hermanos tuvieron que ingresar en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, me centro en sus vivencias dentro de esta institución, típicas de los internados de entonces.

Y es ahora cuando me siento identificado con los pequeños protagonistas de este relato por mi condición de huérfano junto a mi hermano, ya que perdimos a nuestro padre a muy temprana edad. Para nuestra fortuna, quedamos amparados por la presencia de nuestra madre, a la que recordamos con gratitud y cuya valentía y entereza, a pesar de encontrase sola con apenas 30 años y con dos niños de uno y diez años, se negó al ofrecimiento de que entráramos en el Colegio de Huérfanos, aunque la institución hizo el ofrecimiento, porque nuestro padre también era Guardia Civil.

Su vida no fue fácil. Convivía con el dolor que le producía la pérdida de su marido y la falta de recursos económicos con los que solventar la exigua pensión que recibía.

Pese a ello, nunca renunció a estar cerca de sus niños y, desoyendo las voces de quienes le recomendaban esa solución como alivio a su situación y, seguramente empujada también, por la memoria y el recuerdo de nuestro padre, se dispuso a sacar adelante a la familia.

Y no reparó en esfuerzos, no cejó en el empeño, no le dolieron prendas a la hora de enfrentarse cualquier labor para la que era requerida. Con una fortaleza y un tesón admirable, trabajó sin descanso para darnos lo que necesitábamos.

Una MUJER con mayúsculas. Una MUJER vestida con la dignidad de la honradez, de los principios y valores que, a pesar de las adversidades, logró erigirse como la figura a la que sus hijos admiran.

La recordamos cada día y quizás ahora, cuando ya no está (como suele suceder) es cuando valoramos en su justa medida su encomiable entrega, su voluntad, su integridad, el amor de una MADRE que nunca se rindió.

Hoy, aprovechando la fecha de su cumpleaños, le reconocemos la impagable deuda que mantendremos siempre con ella.

Gracias por todo mamá.