Un insulto más a las vecinas de Cantodarea

La Asociación Veciñal "A Fonte" Cantodarea-Estribela manifiesta su más enérgica disconformidad con los actos y valoraciones en las que la Alcaldesa María Ramallo da validez y legitimación a la representación vecinal del Barrio de Cantodarea, al reunirse con representantes vecinales que, como se puede observar en los reportajes gráficos distribuidos desde la Alcaldía, podría afirmarse que más parece una reunión del Comité Local del Partido Popular que un dialogo honesto entre las autoridades municipales y los representantes vecinales.

No negamos la legitimación de los que dicen ser representantes de los vecinos de Cantodarea pero tampoco toleraremos el desprecio consciente y sectario que se hace a los representantes de nuestra asociación que, como es público y palmario, reúne un muy amplio y mayoritario colectivo vecinal.

"A Fonte" ha promovido una participación amplia, intergeneracional y dinámica en los debates vecinales a través de las Redes Sociales y la actuación sobre el terreno. Es más que evidente, no se puede negar.

La negación de su existencia, el silencio alevoso de la Alcaldía, de María Ramallo, la negación al dialogo, a la palabra solicitada innumerables veces mediante contactos personales y notificaciones oficiales confirma que el Gobierno Municipal no es tal, no gobierna el municipio, no gobierna para todos, gobierna por y para aquellos que militan en su partido.

"A Fonte" nace para la defensa de lo nuestro, de nuestra gente y para que se escuche la voz de las vecinas y vecinos de Cantodarea, el barrio olvidado y castigado de Marín. No somos una Asociación zombi, somos gente real, que pensamos, que hablamos con quien nos quiere escuchar y no vemos las siglas ni los carnes de nuestros vecinos , sólo sus necesidades.

En Cantodarea – Estribela, a 26 de marzo de 2021.

Teresa Landín Carraga