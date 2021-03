Nueva denuncia de irregularidades en la contratación de personal eventual en el SERGAS

En el mes de Marzo de 2020 fui contratada como refuerzo para la REA de Montecelo, una vez este servicio dejó de tener pacientes Covid me trasladaron a Rehabilitación y tras las protestas de los sindicatos a Urgencias; en mi cuarto día en este servicio trabajé de noche y recibí por parte de un médico al que había visto tratar de forma inapropiada a algunas compañeras los días anteriores insultos, gritos y un maltrato psicológico hacia mi persona por estar en un servicio que desconocía, tras más de 20 años de profesión este señor me dedicaba a mí y a mi compañero frases como "todos los inútiles tienen que venir a parar a urgencias" "estoy hasta los cojones de que me manden aquí a toda la mierda" "eres una inútil"... todo ellos delante del personal, pacientes y enfermos.

Al día siguiente tuve que acudir a urgencias y no pude ir a trabajar y dos días después volví a urgencias siendo atendida por una psiquiatra, eso fue un fin de semana y el lunes fui a ver a la supervisora y a la Dra. Malagón (responsable de salud laboral), esta última me dijo "estás loca" cuando le respondí a quien era el médico y "tú no puedes ser esta persona" cuando vio el informe de urgencias, me hizo salir de su despacho y cuando me hizo pasar de nuevo me dio dos papeles, uno para solicitar el cambio de servicio (que si era ella quien me debía valorar no entiendo por qué no lo hizo en el momento viendo lo que pasó después) y otro para denunciar al médico, le dije que lo pensaría.

Yo no denuncié al médico, me limité a hacer un escrito a la Dirección de Enfermería y a la Gerencia que a día de hoy no ha tenido contestación, esa misma tarde mi doctora de cabecera me dio la baja y terminaría mi contrato en septiembre de baja, entre otrosmotivos porque la Dra Malagón nunca me valoró para un cambio de puesto ya que estando de baja era imposible.

Un mes después de coger el alta empezaron a llamarme ya que estoy en la lista de pool, fui varios días a consultas y luego a Medicina interna 3 (una planta con mucha carga de trabajo y pacientes crónicos); pero llegó una llamada para Urgencias y les dije que no podía explicándole que no era capaz de volver a ese sitio, volvieron a llamarme para un contrato en la UCI les intenté explicar que estaba pendiente de que me valorasen en salud laboral y no me sentía al 100% como para ir a ese servicio porque estaba muy medicada, me dijo que me sancionaría, le dije que lo sentía pero que yo no podía jugar con mi salud, mientras estaba en la ducha el teléfono sonó 4 veces y lo tenía en la habitación cuando el pacto de contratación establece un intervalo para las llamadas, pero ellas se lo pasan por donde quieren, como se pasan amenazarnos,hablarnos mal, etc, etc, etc.

A los dos días me vieron en salud laboral, lo primero fue la bronca de la doctora Malagón que me había cambiado la cita hasta en tres ocasiones, no le parecía bien que le hiciese perder el tiempo ya que yo no era personal de la casa (no estaba contratada en ese momento) ella me dijo que entendía lo de urgencias que por supuesto era normal que no volviese a ese servicio pero que si estaba de alta podía trabajar en cualquier sitio, a pesar de permitirle acceder a mi historial médico y ver mi medicación todo dio igual. Luego vinieron las cartas avisándome de las sanciones, sanciones que recurrí y que no conseguí que cambiase nada, estaba sancionada un año, ni el explicarle todo lo pasado, los escritos presentados, mi informe médico consiguieron nada.

El pasado mes de febrero me inscribí a través de la web de empleo galego a una oferta de empleo para TCAE, no sabía para dónde era y para mi sorpresa me llamaron del Hospital Provincial, una vez comprobados mis datos y que estaba en las listas me dijeron "ahh, pero tienes una sanción por dos renuncias", le expliqué que había recurrido sin lograr nada las dos renuncias en noviembre y me comentó que hablaba con la jefa de servicio y me volvía a llamar, cuando lo hizo la respuesta fue "estás sancionada hasta octubre".

El día que me llamaron en contacto con la Directora de RRHH, me atendió la secretaria que me dijo que no me podía atender y me llamaría cuando pudiese, esa llamada no se produjo hasta mi primera intervención en las redes y ponerme en contacto por escrito con sus superiores en Santiago (ignoro si no me respondieron a mí pero sí hablaron con ella); también me llamó el Director de enfermería que me pidió un par de días para contestarme y desde finales de febrero todavía no me ha respondido. En las reuniones con el Director de Enfermería y la Directorade RRHH me quedaron muchas cosas en claro, sobre todo más irregularidades de las que yo sabía. La Dra. Malagón no hizo ningún informe en las dos ocasiones que me atendió. Yo presenté informes médicos pero en los recursos sólo examinan los informes de la Dra. Malagón y no existen. Según la Directora de RRHH no están obligados a responder a los escritos que presentamos a través de registro, es decir, mis reclamaciones fueron a un saco roto y debí haber denunciado al Doctor de Urgencias, actuando de buena fe sólo conseguí ser la perjudicada.

Según el Director de Enfermería no se me puede sancionar si ya estoy sancionada, según la Directora de RRHH se me llamó de esa manera porque ya se había llegado al final de la lista que era mi sanción (FALSO PORQUE TENEMOS UN GRUPO DE WHATSAPP). Según la Directora de RRHH le pedirían explicaciones a la Dra. Malagón sobre los informes no redactados. A los dos días me llama el secretario de la Dra. Malagón para darme una cita para revisión, ¿de qué? ¿será que no me pone cara para hacer los informes que le han exigido?. Le digo al secretario que yo ya no formo parte del personal del Sergas y, cómo me dejó claro la doctora en mi última consulta, no quiero hacerla perder el tiempo, que haga su trabajo y prepare los informes de las dos intervenciones y que yo estoy de alta desde el mes de septiembre de 2020. He enviado el pasado viernes un correo a RRHH sin que respondan por supuesto, a estas personas poco les importa que una persona esté sin trabajar desde octubre por una irregularidad tras otras. En fin...

Ángeles Rodríguez Álvarez

Trabajadora eventual del SERGAS