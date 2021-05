Mejorando en igualdad avanzamos en la lucha contra violencia de género

Como un acto inconsciente, en ocasiones nos recreamos en los recuerdos, como los alumnos que no dejan de rememorar aquellas lecciones que más calado tuvieron en su ser. Así me sucede a mí muchas veces.

Gracias a mi trabajo tengo una buena cantidad de lecciones aprendidas, de enseñanzas que curtieron mi piel, que cultivaron mi mente al tiempo que me hicieron evolucionar.

Y hoy no puedo dejar de rememorar una de las actividades que en el desarrollo de mi actividad laboral se llevó a cabo en un campo distinto al habitual, pero no por ello, su finalidad fue otra diferente a la que cada día, junto a mis compañeros, procurábamos conseguir. Y con este lema como consigna, "SI MEJORAMOS LA IGUALDAD PODEMOS CONSEGUIR UN AVANCE MUY IMPORTANTE EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO", nuestra tarea se trasladó al Pabellón Municipal de Tenorio donde se jugó un partido en el que los goles los marcaba el deseo de una mejor sociedad para todos.

Y así, con esa ilusión, el 4 de mayo del 2019, se disputó un partido de fútbol sala femenino, entre el Tenorio Fútbol Sala F., y un equipo de la Comandancia de la

Guardia Civil de Pontevedra.

Una tarde aquella de muchas emociones, cargada de ilusiones y con la satisfacción de haber logrado, con no poco esfuerzo, que lo que a simple vista podría no ser más que una actividad lúdica, fuese en realidad un acercamiento entre la Guardia Civil y la sociedad, unidos como debería ser siempre, remando al unísono contra la violencia y la desigualdad.

Maduramos y crecemos como personas de esta forma, rodeándonos de otros seres humanos de los que aprendemos, personas que nos contagian su entusiasmo y ganas, que nos muestran que nuestro trabajo se puede llevar a cabo en más terrenos que los que imaginábamos. Personas que se implican, que creen en nosotros y nos hacen sentir orgullo de lo que somos, porque nos convierten en parte necesaria del engranaje y eso nos empuja a mejorar, a trabajar con más ahínco si cabe, porque también es nuestra labor participar de la sociedad a la que servimos y ser parte de ella.

Desde el instante en el que este proyecto se engendró y a medida que se le fue dando forma hasta convertirse en realidad, pude comprobar que, con ganas y pocos recursos, aquella semilla germinaba y se iba tornando fuerte gracias a que todos sumábamos esfuerzos y poníamos de nuestra parte para llevarlo a cabo. Y ya solo con esto, habíamos conseguido todos crear una sinergia imposible de frenar que convertía ya ese partido en un éxito.

Una sinergia que no debería decaer, y apoyados en este recuerdo positivo de; SÍ, ES POSIBLE continuar con esa labor, porque sabemos que siempre habrá quien nos brinde apoyo, quien sume su necesidad a la nuestra por acabar con la violencia y reivindicar una sociedad más igualitaria, más justa, quien tenga una sonrisa para nosotros, los uniformados, que nos diga: os necesitamos a nuestro lado, quien nos haga sentir que solo es imposible lo que no se busca hacer posible, quien en las dificultades vea oportunidades, y quien esté dispuesto a cambiar lo que no esté bien, con trabajo, con esmero, con esfuerzo y con la creencia de que es posible.

Como no, agradecer a ellos quienes fueron parte imprescindible de aquella tarde: al alcalde de Cerdedo-Cotobade por su disposición, al Tenorio Fútbol Sala y al equipo femenino de la Guardia Civil que en el campo mostraron deportividad, valores y entrega, a la Asociación de Mulleres en Igualdade (M.E.I), a la Asociación Somos Ponte Caldelas, a los patrocinadores y a cada una de las personas que asistieron aportando además alimentos que fueron entregados a los servicios sociales de los ayuntamientos de Cerdedo-Cotobade y Ponte Caldelas, sumando así, una causa más por la que mereció la pena el esfuerzo.

Gracias por ser parte de mis recuerdos, por haberme dado la posibilidad de estar, de poder aportar mi grano de arena, y mi deseo es que se siga creando y cooperando para que esa semilla que un día vimos germinar termine siendo un árbol de tronco robusto y dulces frutos del que todos podamos disfrutar en igualdad y sin violencia.