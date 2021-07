Carta al Pontevedra Club de Fútbol

José Luis Estévez Filgueira, abonado nº 324 del Pontevedra c. f. y socio (con pocas acciones).

Quiero opinar sobre lo que está ocurriendo en el club en esta pretemporada, partiendo de que ninguna empresa es fácil de gestionar, pero todos procuramos hacerlo con criterio y dentro de nuestras posibilidades, para conseguir un buen fin. Siendo realistas estamos en 3ª división y nos permitimos un director general, un director deportivo, entrenador nuevo para el primer equipo y otro para el B (sorpresa), nombramos uno nuevo para el juvenil, se va el que lo ascendió a división de honor, se va a fínales de Julio , echamos de mala forma a Luisito y traemos uno nuevo (ojalá tenga suerte), le acoplamos de segundo al del Pontevedra B (no lo conozco) y colocamos en esos puestos a amigos de……….

Los abonados somos siempre los grandes perdedores, nos dicen que hay que hacer un sacrificio por el Pontevedra, llevamos muchos años con la misma historia, pagamos igual en 3º división que en 2ª B, nos cambian de asiento sin consultar, si queremos ir a partidos fuera de competición nos hacen pagar, etc.

Esta es la triste protesta de un abonado y creo que el pensamiento de muchos más, sacrificio sí, pero tontos no somos, esto es la ley del más fuerte y las minorías no cuentan, excepto a la hora de pagar y apoyar al equipo. Imaginamos que lo quieren hacer bien, pero si no son capaces o no saben que dejen paso a quien lo pueda mejorar.

Me cuesta cada año poder pagar la cuota de 220€, (espero que me devuelvan el nº de asiento de toda la vida), pero me conformaría con que los que sí saben y puedan, ayuden al club y dejen de dar la imagen de esta pretemporada.

Un saludo.- José Luis