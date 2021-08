Soy del Ponte. ¿Y tú?

Ya ni recuerdo la edad que tenía cuando fui a Pasarón por primera vez, cogida de la mano de mi padre. Poco o nada entendía de fútbol pero aquel estadio me embelesaba y toda la semana esperaba el día de volver a sentarme en aquel hormigón de Fondo Norte.



Dejamos de ir un tiempo, unos años, porque menudo es mi padre con el fútbol cuando se cabrea, pero el sentimiento granate es algo que no se explica, solo existe. Pasaron los años y seguía emocionándose cuando hablaba del Ponte, el club de su vida, ese al que también empezó a disfrutar de la mano de su padre. Y así volvimos al Templo Granate, pero esta vez además llevé a mis hijos. La historia tenía que seguir repitiéndose.



Dice un amigo mío que el Pontevedra CF es como un hijo, lo haga bien o lo haga mal, siempre se le quiere. Y ¡así es!



En el Ponte se curra y se curra mucho desde hace años, por más que haya quien no lo quiera ver, supongo que porque lo más fácil es criticar en vez de aportar. Pero además este año algo parece haber cambiado. Llegó Toni, llegó Angel, llegaron nuevas caras al verde, y llegó Marcos con su ilusión arrolladora y de nuevo parece volver a fortalecerse la simbiosis entre club y afición. Vuelven a despertarse ilusiones adormiladas y vuelve a latir un único corazón granate.



Es el equipo de la ciudad, el equipo del "Hai que roelo", el equipo de las familias porque el granatismo, ese que no se puede explicar, se transmite de generación en generación.



No sé cómo se nos dará la temporada, pero sé que tenemos todos los elementos para librar la batalla, que es el momento de llenar nuestras gradas y sé que me siento más granate que nunca. Y es que como se puede escuchar en el video promocional de la Campaña de Socios: "A Pasarón se va y punto".

Este año vamos con todo, y TODO AL GRANATE.