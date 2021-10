PROSAGAP pide el cese inmediato de las Direcciones tanto asistencial como médica de Atención Primaria

Nuevamente, las declaraciones de la Directora Asistencial del área de Pontevedra, tras las movilizaciones del personal de PAC no dejan indiferentes. Y tristemente, no por la verdad, ni por el sentido de responsabilidad de sus palabras. Más bien todo lo contrario. Y es que arranca la entrevista, nada más y nada menos, diciendo que el exceso de casi 3000 horas, se corresponden con las realizadas por TODOS los FACULTATIVOS de centros de salud y no solo por personal de PAC.

No podemos callar porque, o bien la Dirección Asistencial, la Dirección Médica de AP y la Gerencia han mentido descaradamente a la Comisión de Centro del CHOP, o quiere engañar a la población para tratar de esconder su desastre. La información que se nos ha dado es exactamente que 2618 horas de jornada complementaria fue realizada por facultativos únicamente de PAC entre junio y septiembre de forma voluntaria para colaborar en el intento de mantener la asistencia sanitaria, y 4161 horas realizadas por facultativos voluntarios de AP, en el mismo período.

Siguiendo con la política de echar balones fuera, afirma con contundencia, que la razón de tanto problema es la falta de facultativos. Nadie va a negar la evidencia, pero se echa mucho de menos un poco de autocrítica y reflexión.

Para la Dra. Arruty, la única razón de este déficit es que los médicos que se forman aquí, se van a otras áreas por motivos familiares (Si eso fuera así, cabría esperar la suerte de recibir nuevos compañeros recién licenciados procedentes de otras áreas y más o menos, en parecida proporción de los que se van)

Este mal, que afirma, comparte todo el territorio nacional, no parece, sin embargo, afectar por igual a todas las áreas, porque ni los tramos de voluntariedad ni de obligatoriedad, resultan tan abusivos.

Si profesionales perfectamente formados aquí, deciden no trabajar aquí es, en gran medida, por el trato de estas Direcciones: la mayor parte de los profesionales que se forman en un área, generalmente prefieren trabajar en esa área, aunque no sea su lugar de origen. Ser nuevo, es duro y ser nuevo en un lugar totalmente nuevo, lo es más.

Para fidelizar al trabajador es necesario algo importantísimo que ya pedimos hace unos meses y es RESPETO.

Las condiciones laborales son algo más que un contrato de trabajo establecido por ley que, evidentemente, son iguales para todas las áreas. ¡Faltaría más!!

El personal de PAC se rige por un acuerdo en el que se establece cuál es la jornada ordinaria básica y no hay ningún facultativo en el área de Pontevedra que no lo haya cumplido con creces. Sugerir lo contrario es un INSULTO.

Es cierto que dicho acuerdo contempla la posibilidad de aumentar esa jornada laboral habitual de forma obligatoria siempre que esté justificada por las necesidades asistenciales, pero son necesarios unos procedimentos reglamentarios y que la dirección no ha tenido en cuenta. Los propios profesionales reconocen esa condición y, obviamente, la aceptan. Solo piden negociación para ordenar los turnos de trabajo en base a la legalidad, después de años de jornadas de trabajo aumentadas en nombre de la voluntariedad, de ausencias sin cubrir y de refuerzos inexistentes en centros sanitarios situados en zonas turísticas. Solo piden canales de comunicación abiertos para acordar las coberturas con seguridad para todos. Porque parece que lo único que le importa a la Administración es que haya médico, cuando lo importante es que el médico esté en condiciones para garantizar una asistencia de calidad.

A esas peticiones de negociación PROSAGAP también se sumó y por eso nos pusimos en contacto con Dirección de RRHH, pero la respuesta fue la misma.

Resulta, como poco, vergonzoso e indignante dar por supuesto que los trabajadores tienen que, voluntariamente, hacer el trabajo de gestión que corresponde a la Dirección para más tarde, culparlos del fracaso organizativo. Y añadimos; pretender que los trabajadores vivan pegados al teléfono las 24 horas del día, sea éste de libranza o de vacaciones, para atender las posibles necesidades del Sergas, raya el acoso laboral.

Es indecente que solo se ajusten a la legalidad de la norma para lo que les conviene, que es aumentar la jornada, pero se pasan por el arco de triunfo, las reuniones, la negociación y la forma de establecer la nueva jornada necesaria para garantizar una cobertura segura para todos, profesionales y población, y que, por supuesto vienen perfectamente detalladas en el ya famoso Acuerdo de 2008: Un cambio de jornada se contempla, pero bajo un criterio y mediante unos procedimientos que se deben llevar a la comisión de seguimiento del acuerdo.

Por todo esto PROSAGAP no puede hacer otra cosa que pedir el cese inmediato de las Direcciones tanto asistencial como médica de AP.

Sindicato PROSAGAP