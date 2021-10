No podemos dar tregua al acoso escolar

"Nunca es tarde cuando la dicha es buena"; así reza uno de los refranes que además de ser un catalizador para las personas que ya pasamos el meridiano de la vida, también sirve para no despreciar los resultados de un buen proyecto a pesar de los inconvenientes.

Desde esta perspectiva me congratulo enormemente al conocer que se han superado las trabas que dificultaban la publicación y puesta en escena de un proyecto audiovisual que se había concebido hace un par de años en el seno del "Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos", para contribuir a erradicar el acoso escolar.

Se trata, y así se pensó en su día, de una herramienta didáctica que, como apuntó una de las colaboradoras del proyecto "… se fraguó en las ansias y la ilusión desesperada de la Guardia Civil en hacer llegar el mensaje a nuestros jóvenes".

La alegría y satisfacción es mayor, si cabe, al ser conocedor de que este cortometraje, que había sido creado para difundir en el ámbito provincial, se va a distribuir a los formadores del Plan Director de toda España con el sello y la impronta de la Guardia Civil de Pontevedra.

No cabe más honor y por eso, desde estas modestas líneas, quiero dedicar un emocionado recuerdo de gratitud para los que, para mí, fueron los verdaderos artífices de este proyecto que no dudaron ni un solo segundo en acudir a la llamada cuando se encendió la bombilla.

Soy un fiel defensor de la educación en valores y por eso estoy convencido de que esta nueva herramienta va a potenciar los resultados, hasta la fecha escasos, para convencer a los jóvenes y sensibilizar a los padres y a los profesores de que la lucha contra esta lacra social es cosa de todos.

Desde el convencimiento de que se le va a dar un buen uso, animo a todos los formadores del Plan Director de la Guardia Civil, con los que tuve el honor de trabajar algunos años, para que no cesen en el empeño, recordando aquel viejo lema "No somos la solución pero ayudamos a conseguirla".

Porque, al igual que en otras profesiones, las herramientas necesitan de manos diestras para lograr con ellas el mejor de los trabajos y, sin duda alguna, hay manos cualificadas para manejarlas, existiendo además un gran interés en ellos por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo en un tema tan sensible que causa daños algunas veces irreparables.

Mi deseo es que nunca se ceje en el intento ya que solo se consigue aquello por lo que se lucha y merece la pena, merece que demos una respuesta a sucesos traumáticos que día a día asolan a jóvenes que sufren la incomprensión, la intolerancia, y me atrevería a decir la ignorancia de quienes no son capaces de ver en ellos un ser humano que merece como todos, respeto y dignidad. Mi sueño es que un día podamos mirar atrás y la violencia y el acoso sea una sombra lejana, pero he de ser realista, no es sencilla la tarea, quizá ni siquiera es posible, aún así hemos de intentarlo con toda el alma, porque por ello somos quienes somos y sabemos que ser Guardias Civiles conlleva el deber de trabajar por un mejor entorno para todos.