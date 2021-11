Guy-Fawke's Day

Estos días lucen en algunos escaparates elementos alusivos a la fiesta de Halloween, que ha pasado a ser la fiesta de todos, incluso de los que no saben que, ya en épocas pasadas, se celebraba en Galicia con el nombre de Samaín, es una fiesta divertida que ha calado en pueblos que nada tienen que ver con el anglosajón.

Pero además de Halloween hay otra fiesta, muy cercana en las fechas, que es la de Guy Fawke's.

Se cuenta que en 1604, reinaba en Inglaterra James I y a muchas gentes no le gustaba ya que era protestante y querían un rey católico. Un personaje de esta religión llamado Guy Fawkes y sus amigos tuvieron la idea de matar al rey y a su gobierno.

Cuando se abría el Parlamento el 5 de noviembre de 1605, colocaron 36 cajas de pólvora en una habitación situada en los sótanos de las Casas del Parlamento, pero el plan no se pudo llevar a cabo, porque uno de los amigos de Guy "se fue de la lengua" y en la media noche del 4 de noviembre los soldados del rey lo descubrieron y lo llevaron a prisión, él nunca dio los nombres de sus compinches, aunque fue sometido a tormentos terribles. El Parlamento decidió que debía morir y así sucedió, lo quemaron en la hoguera con grandes celebraciones de fuegos artificiales.

Todos los años, el 5 de noviembre, en muchos lugares de Gran Bretaña el pueblo hace grandes hogueras (como las nuestras de San Juan) aprovechando todo el material viejo y el que sobra en las casas. A este fuego se le llama "bonfire" hacen un "dummy" (muñeco) que representa a Guy Fawkes, vestido con ropas viejas, lo llevan por las calles diciendo: "Penny for the guy" y piden dinero para los "fireworks" (fuegos artificiales), algunas familias hacen su particular muñeco en sus jardines, pero lo más popular es hacerlo en las plazas públicas, al final el muñeco se quema en la hoguera, donde también se asan manzanas y se reparten entre los presentes, que repiten una retahíla que dice: Remember, remember the fight of november gunpower, treason and plot (Recuerda, recuerda el 5 de noviembre pólvora, traición y conspiración).