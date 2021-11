Algunas aclaraciones para su señoría

La argumentación de una jueza para retirar la custodia de su hijo a una madre, aludiendo a que ésta vive en la "Galicia profunda", ha generado más debate que la propia sentencia. Digamos que los árboles no dejan ver el bosque, y que la desafortunada expresión, ha servido para que aparezcan ofendidos incluso debajo de las piedras, a los cuales, no les falta razón.

Es verdad que la sentencia todavía puede ser revisada por la vía del recurso, y que ahí se verá si los argumentos son sólidos, pero lo que ya no va a cambiar nadie es la condena social a la jueza, por su infortunio a la hora de escoger las palabras para el auto.

Imagino que no quiso ofender a nadie, y que con la expresión "Galicia profunda" se refería a una zona en la que no se tienen las mismas comodidades que disfrutan las personas que viven en las grandes ciudades. Y puede que tenga una justificación aunque, en este caso, no le asista la razón.

Lo cierto es que es muy discutible que un niño o una niña no puedan ser criados en cualquier aldea de Galicia en las mismas condiciones que los de cualquier ciudad gallega o del resto de España.

Debería saber la señora jueza, que lo que ella califica como "Galicia profunda", es una localidad llamada Muros, situada a pocos kilómetros de la capital autonómica, Santiago, que, a su vez, cuenta con un aeropuerto internacional, modernos hospitales y una de las universidades más antiguas y prestigiosas de España.

Además, en Muros hay tres farmacias, un centro de salud, dos centros de enseñanza infantil y primaria y dos institutos de secundaria. Tiene tres clínicas dentales, media docena de despachos de abogados, una notaría, una piscina municipal con gimnasio, un pabellón polideportivo, tres supermercados, un buen número de hoteles, hostales, pensiones, decenas de bares y

establecimientos de hostelería y restauración.

Por si fuera poco, los habitantes de Muros, como los de Marbella, disfrutan de acceso a internet de alta velocidad, de televisión por cable, y de una cobertura de telefonía móvil excelente. Por cierto, Amazon también reparte allí, e incluso tiene un punto de recogida fijo.

Puede que en Marbella haya "más oportunidades laborales", como dice la jueza, pero los parados se cuentan por miles, y en Muros no llegan a cuatrocientos. Y también es posible que Marbella sea "más cosmopolita", tal y como recoge su auto, aunque lo que no tendrá nunca son las playas de la comarca gallega, menos masificadas y que proporcionan una extraordinaria calidad de vida.

Por tanto, recomendaría a su señoría que revise sus argumentos porque, cuando lo haga, posiblemente se dé cuenta de que, contar con un mayor número de oportunidades y ser más cosmopolita, no sean razones suficientes para que un niño pueda ser más feliz.