27 días. Él me dejó por otra

A todas las que piensan que sufrir por un engaño es devastador. Les voy a contar una historia. El me dejó. Me dejó cuando menos lo amaba pero ni siquiera me había dado cuenta. Cuando las noches eran similares con él o sin él y su olor ya no estaba impregnado en mis almohadas.

Se fue con otra. Le hacía el amor a ella mientras me decía que me amaba. Los años juntos nos cegó a los dos. La costumbre se vestía por las tardes de amor.

Hoy pienso en ese dolor y me confundo. Sufrí por todo lo que fuimos alguna vez, por los momentos que vivimos enamorados, y hasta lloré por el respeto que yo tampoco le guardé. Qué ingenuo fue el. Se fue y todo parecía quedar igual. La vajilla no se movió de lugar y desayuné lo mismo que otras mañanas.

Pensé en nosotros como hacía mucho tiempo no pensaba. No sé cuánto hacía que no le acariciaba. Hacía siglos que no lo amaba. Ella no importaba, pudo haber sido cualquiera. Cualquier tonta que lo conquistara. Una desconocida, amiga, o la vecina patética que envidiaba todos los hogares de la calle cerca de su casa.

Se llevó tan poco que ya no dolía pasada una semana. Me quede con todo; años, recuerdos, juventud y las cosas que ella deseaba están todavía en mi casa. El me dejó por otra. A quien todos los días sin ella saberlo, le doy las gracias.