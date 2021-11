Escrito de los portavoces de los PACs: ¿Qué ha hecho esta Gerencia para conseguir enfadar, cansar y hastiar a los profesionales?

Tras conseguir ser recibidos por el equipo de Gerencia, los portavoces de los diferentes PACs continuamos sin poder aceptar la elaboración de los calendarios teniendo en cuenta las directrices que nos marcan desde la Dirección Asistencial.

Una vez más, hemos recibido calendarios elaborados por ella que no cumplen el Acuerdo del 2008, el cual especifica que los calendarios anuales deben ser equitativos y reflejar cadencias de asignación de turnos que lleven a un reparto proporcionado de número de horas mensuales de prestación. Sin embargo, no solo no cumplen estas condiciones, si no que además, reflejan cada vez con más frecuencia, más turnos de trabajo sin cobertura por ausencia de profesionales, lo que provoca aumento de nuestra jornada de trabajo de manera obligatoria, sin consenso con los trabajadores y sin respetar, en algunos casos, los descansos.

Por todo ello, nos hemos vuelto a reunir en el día de ayer y hemos acordado una serie de medidas con el fin de poder solucionar cuanto antes esta conflicto y hacerlo de la mejor manera posible.

Esta mañana hemos solicitado por registro una nueva reunión, pidiendo cambio de interlocutores. Consideramos necesario reunirnos con la Directora de RRHH Dña. Yolanda Lesmes y con el Gerente del Sergas, D. José Flores, ya que en muchas de las respuestas que nos da nuestra Gerencia, se indica que la solución de este problema no depende solo del área de salud.

Consideramos que la confianza con la Directora Asistencial está totalmente rota y a años luz de tener una solución. En sus mails destaca un aire déspota y autoritario y apenas es capaz de aceptar críticas o sugerencias que velen por los derechos de sus trabajadores.

Así mismo, desde el inicio del problema, hemos enviado a JP y Comisión de Centro de AP nuestras quejas y también queremos ser recibidos por ellos para poder discutir con ellos la situación.

Queremos ser recibidos y, de no ser posible, volveremos a las concentraciones.

Nos preocupa nuestra salud ante tanta incertidumbre, el aumento de la carga de trabajo y pésimas relaciones con nuestros superiores, por lo que también solicitaremos en breve la valoración de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. Es muy difícil tener que vivir sin una planificación, porque según nos han explicado, los calendarios de trabajo han de ser dinámicos y adaptarse a las necesidades del servicio.

Ya lo hemos dicho en varias ocasiones: consideramos que nuestra Directora Asistencial y Directora de AP deberían dimitir o ser cesadas. Están magnificando un problema que, de haber existido mejor manejo del RRHH, y sin duda, mejor hacer de esta XAP, no se habría complicado tanto. Estamos cansados de leer y escuchar que aumentarán el número de plazas para la formación de más médicos de familia, y nuestra pregunta es ¿de qué sirve que lo hagan si finalmente casi todos deciden irse de esta zona ? Porque si bien, hay falta de RRHH también en otras zonas, es en ésta en donde la deficiencia es mayor. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho esta Gerencia para conseguir enfadar, cansar y hastiar a los profesionales que incluso algunos barajan la idea de dejar su plaza? Sólo hay que fijarse en el aumento de vacantes en el concurso de traslados, la cantidad de personal sustituto que en el último par de meses ha abandonado esta gerencia y cuyo principal problema es su relación con la dirección médica y asistencial.

Portavoces de PACs del área sanitaria Pontevedra-O Salnés